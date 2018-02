Nathalie Poza, Mejor Actriz, sobre reivindicaciones feministas: "Servirá si no queda en una cosa de alfombra"

4/02/2018 - 13:36

Nathalie Poza, Goya a la Mejor Actriz Protagonista por su interpretación en 'No sé decir adiós', de Lino Escalera, cree que las reivindicaciones feministas que se sucedieron este sábado en la 32 edición de los Premios Goya van a servir de algo si, efectivamente, a partir de mañana esto no se queda en una cosa de alfombra".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Poza compareció ante la prensa pasadas las dos de la madrugada y precisó, en todo caso, que no había apreciado ningún "tono" reivindicativo sino que había visto a gente "decir cosas que están ahí encima de la mesa pero que nadie dice".

"Ya lo he dicho, había preguntas que me parecían inadecuadas en ese marco y para diez segundos rodeados de gente gritando y creo que hay cosas que merecen otro lugar. Pero si todo lo que se dice o se da voz al que no la tiene y luego sirve para seguir hablando y cambiar cosas, por supuesto que sí sirve", remarcó preguntada por el asunto.

La actriz aún no se creía del todo haber ganado un 'cabezón' por ejercer una profesión que, según dijo sobre el escenario, no sabe si puede cambiar el mundo pero a ella le ha "salvado la vida". "Por un día me lo voy a creer", dijo tras comentar las incertidumbres por las que pasan necesariamente los intérpretes. De hecho, aseguró que el Goya le pilla trabajando y "con los mismo miedos. "Hace tres días me quería retirar", reveló.

Y continuó pidiendo comprensión a la excitación que se vive en la profesión en certámenes como los Goya porque "no es fácil mantenerse cuerdo en este oficio", "muy incierto". Atribuyó la "emoción" a los "muchos miedos" que se viven, y "las chicas más". "Cuando me ofrecieron este trabajo tampoco lo esperaba ya. Esto era algo muy extraordinario", confesó. Poza aún no sabe qué hará con el 'cabezón' pero sí cree que gracias a recibirlo se "mueven cosas, afortunadamente".