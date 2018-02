El exdirector de la Filmoteca Española Chema Prado formará parte del jurado de la Berlinale

6/02/2018 - 13:34

Presentación oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín, que tendrá lugar del 15 al 25 de febrero BERLÍN, 6 (Dpa/Ep) El exdirector de la Filmoteca Española Chema Prado formará parte del jurado del Festival Internacional de Cine de Berlín, que estará presidido por el cineasta alemán Tom Tykwer, director de 'Corre Lola, corre', según han informado este martes, 6 de febrero, sus organizadores durante la presentación oficial del certamen.

El jurado lo completan la actriz belga Cécile de France, la productora estadounidense Adele Romanski, el japonés Ryuichi Sakamoto y la crítica de cine estadounidense Stephanie Zacharek.

Cécile de France saltó a la fama tras protagonizar 'Haute tension' (2003) o la cinta dirigida por Clint Eastwood 'Más allá de la vida' (2010). Con anterioridad, había participado en grandes éxitos del cine francés.

Adele Romanski es una productora independiente en Estados Unidos. A sus 35 años, entre sus trabajos más destacados se encuentra la cinta 'Moonlight', que recibió ocho nominaciones para los Oscar en 2016 y consiguió hacerse con la estatuilla de Mejor Película.

Por su parte, Sakamoto es uno de los artistas más polifacéticos de Japón. Músico, activista, compositor, escritor, productor, cantante, pianista y actor, cosechó éxito internacional con el grupo pionero de música electrónica 'Yellow Magic Orchestra'. Posteriormente, las bandas sonoras que compuso para varias películas, entre ellas para 'El último emperador' (1987) lo hicieron merecedor de un premio BAFTA, dos Globos de Oro, un Oscar y un Grammy. Sakamoto también compuso temas para la apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y para algunos videojuegos.

Considerada una destacada crítica de cine en Estados Unidos, Stephanie Zacharek ha escrito a lo largo de su carrera en medios como la CNN, 'Los Angeles Times' o la revista 'Rolling Stone'. Es miembro de la National Society of Film Critics, integrada por más de medio centenar de periodistas de medios escritos, blogueros, destacados nombres de la televisión y expertos de cine de Estados Unidos.

PELICULAS DESTACADAS

El cineasta Wes Anderson será el encargado de inaugurar la Berlinale el próximo 15 de febrero con su película de animación 'Isle of Dogs', optando además en la sección oficial al ansiado Oso de Oro. Mientras, la película noruega 'Utoya 22.Juli', de Erik Poppe, completará el programa de la sección oficial.

"La película muestra la matanza de Utoya desde la perspectiva de las víctimas", ha declarado director de la Berlinale, Dieter Kosslick sobre el film de Poppe, que relata la tragedia ocurrida en 2011, cuando Anders Behring Breivik mató a 77 personas en la isla noruega de Utoya.

A la competición oficial también concurren 'Don't Worry, He Won't Get Far on Foot', del director estadounidense Gus Van Sant, con Joaquin Phoenix en uno de los papeles protagonistas; 'Eva', del francés Benoit Jacquot y protagonizada por Isabelle Huppert; y el western 'Damsel', de David y Nathan Zellner, con Robert Pattinson como protagonista.

Este año, dos latinas lucharán también por alzarse con el máximo galardón de la Berlinale: el film 'Museo', del mexicano Alonso Ruizpalacios y protagonizado, entre otros, por Gael García Bernal, y la ópera prima del paraguayo Marcelo Martinessi, 'Las herederas'.

Fuera de competición, pero en sección oficial, se podrá ver por primera vez el último trabajo del brasileño José Padilha, '7 Days in Entebbe'. El ganador del Oso de Oro por 'Tropa de élite' cuenta con el actor hispano-germano Daniel Brühl y con el colombiano Juan Pablo Raba entre sus protagonistas.

También fuera de concurso tendrá lugar el estreno mundial de 'Unsane' del estadounidense Steven Soderbergh, con la actriz británica Claire Foy, conocida por protagonizar la serie 'The Crown'; mientras que en la sección Berlinale Special se estrenará mundialmente el documental 'Viaje a los pueblos fumigados' del cineasta argentino Fernando 'Pino' Solanas.

Por otro lado, está previsto que actores conocidos internacionalmente como Robert Pattinson, Daniel Brüh, Gael García Bernal, Joaquin Phoenix, Jeff Daniels, Isabelle Hupert, Tilda Swinton, Bill Murray o Emily Watson, entre otros, desfilen por la alfombra roja. "Siempre es un juego peligroso decir quién viene y quién no, porque si al final no vienen es una desilusión, por eso digo los que vienen hasta día de hoy", ha bromeado Kosslick.