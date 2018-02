Méndez de Vigo desconoce por qué Rajoy no ve películas de cine: "Trabaja mucho y se acuesta pronto; no tendrá tiempo"

8/02/2018 - 11:45

El Ministro de Educación, Cultura y Deportes, Méndez de Vigo, ha asegurado desconocer el motivo por el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ve películas de cine como él mismo ha reconocido en alguna entrevista.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"No se lo que ve, lo que sé es que trabaja mucho, se acuesta pronto y muy probablemente no tendrá tiempo", ha explicado Méndez de Vigo en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press. Lo que si ha dicho el titular de Cultura es que él ha tenido ocasión de ver todas las películas nominadas a los premios Goya y ha recomendado ver cine español.

"Recomiendo todas las películas preselecconadas y alguna que tampoco lo ha sido", ha asegurado el Ministro quien dice disfrutar "mucho" viendo las producciones nacionales. "Me gustó mucho 'La librería', 'Handia', ' Verano del 93', 'Veronica', 'Abracadabra', 'Perfectos desconocidos'; las he visto todas y me divierte mucho el cine español".

Sobre la gala de los Goya, se ha mostrado satisfecho por "salir vivo y coleando" de la ceremonia al haber descendido el nivel de crítica contra el Ejecutivo por parte de los actores respecto a ediciones anteriores y ha recomendado "tomarse las cosas con sentido del humor".

El titular de Cultura ha destacado las buenas relaciones que mantiene con el sector que ha relacionado con la política que se ha llevado a cabo por parte del Ejecutivo en materia cultural. "Saben que les digo la verdad y cuando las cosas van razonablemente bien están contentos", ha indicado.

En cuanto a las críticas que recibió la gala y los presentadores de la misma, Méndez de Vigo evitó la polémica: "Sobre gustos, uno opina lo que quiere; es una gala muy dificil de llevar son 3,15 horas y mantener la tensión no es fácil; yo disfruté y fue una gran fiesta del cine español", ha concluido.