Baker dirige 'The Florida project', un universo de pobreza a las puertas de Disney World: "Mi objetivo es la empatía"

8/02/2018 - 14:30

El cineasta estadounidense Sean Baker estrena este viernes 9 de febrero en los cines españoles 'The Florida Project', una película que funciona como paradoja al presentar un universo de pobreza a las puertas del famoso parque Disney World, en Orlando.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Mi objetivo es que el público sienta empatía hacia los personajes", ha manifestado el director durante una entrevista concedida a Europa Press en su visita a España para presentar este filme, que opta al Oscar a la Mejor Actor de Reparto por el papel de Willem Dafoe.

'The Florida Project' invita al espectador a observar una realidad triste y desesperanzadora a través de los ojos de una niña: Moonee, que vive con su madre de 22 años, Halley, en un motel de Orlando, cerca de Disney World aunque lejos de la magia del famoso parque.

Baker firma también junto a Chris Bergoch el guion de este drama, protagonizado por Brooklynn Prince, Bria Vinaite y Willem Dafoe, entre otros, y que participó en la pasada edición del Festival de Cannes.

El director decidió enfrentar al espectador a un universo triste a través de los ojos de unos niños porque, según ha explicado, es así como esta situación se presentó ante sus ojos. "Los primeros artículos que leí acerca de lo que ocurría en Orlando estaban centrados en los niños que crecían en hoteles cutres a las afueras del lugar considerado el más mágico del planeta", ha dicho.

El director ha confesado que parte de las razones por las que decidió hacer esta película se deben al interés por ver las opiniones que suscitaban los diferentes personajes en los medios sociales, puesto que todos ellos tienen "su lado positivo y negativo".

En este sentido, pone como ejemplo a Halley (Bria Vinaite), una madre que, mientras que para algunos representa a la progenitora cariñosa que les habría gustado tener, para otros es "la peor madre del mundo" y su comportamiento merece la actuación de los servicios sociales, según los comentarios que recibió el cineasta tras los primeros visionados. "La gente ve cosas muy diferentes en un mismo personaje", ha dicho.

"Quiero que el público se ponga en la piel de los personajes y entiendan sus decisiones, por qué son así, sin juzgarlos, sino tan solo tratando de entenderles", ha recalcado.

WILLEM DAFOE, NOMINADO AL OSCAR

Sean Baker ha manifestado que no esperaba "más nominaciones" a los Oscar por su película 'The Florida project', que aspira al galardón a Mejor Actor de Reparto, aunque ha manifestado sentirse "feliz" por la nominación de Willem Dafoe por su papel en esta cinta.

Según ha confesado Baker, había "posibilidades muy escasas" de optar a más premios en los Oscar porque 'The Florida project' es una producción "muy pequeña".

"Quizás nuestra película se considere algo muy poco comercial para el público en general", ha dicho el director de cintas como 'Tangerine' (2015), rodada íntegramente con iPhone, 'Prince of Broadway' (2008) o 'Take out' (2004).

Sin embargo, Baker ha manifestado sentirse "muy feliz" de que el actor Willem Dafoe tenga una nominación a Mejor actor de reparto, una categoría en la que competirá con Woody Harrelson ('Tres anuncios en las afueras'), Richard Jenkins ('La forma del agua'), Christopher Plummer ('Todo el dinero del mundo') y Sam Rockwell ('Tres anuncios en las afueras').

"Hace tiempo que se lo merece y eso es lo que cuenta", ha señalado Baker acerca de la candidatura de Dafoe, que competirá por tercera vez en los Oscar, tras haber sido nominado sin premio por las cintas 'La sombra del vampiro' (2000) y 'Platoon' (1986).