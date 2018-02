El cine de animación de Wes Anderson abre una bienintencionada Berlinale

Berlín, 14 feb (EFE).- La película "Isla de perros" inaugurará mañana una Berlinale cargada de buenas intenciones, incluida la denuncia del escándalo de abusos sexuales que sacude el mundo del cine, aunque sin dejar que ello eclipse totalmente las estrellas sobre su alfombra roja.

La historia de un niño de doce años que parte en busca de su perro, deportado por un alcalde corrupto, es la segunda incursión de Wes Anderson en el cine de animación y tendrá el honor de abrir el desfile de 19 aspirantes a los Osos, entre las que decidirá el jurado presidido por el director alemán Tom Tykwer.

Será la primera vez que la Berlinale queda inaugurada con un filme de animación, doblado en su versión original por actores como Bill Murray, Edward Norton, Scarlett Johansson, Tilda Swinton y Frances McDormand.

Supone además el regreso a Berlín de Anderson, quien en 2001 competió con "Los Tenenbaums. Una familia de genios", en 2004 lo hizo con "Life Aquatic" y en 2014 ganó el premio especial del jurado con "El gran hotel Budapest".

En los días siguientes se espera la presencia de actores como Robert Pattinson, Joaquin Phoenix e Isabelle Huppert, al frente de filmes aspirantes a premio, mientras que su colega estadounidense Willem Dafoe recibirá el Oso de Oro de Honor de la Berlinale.

La iniciativa impulsada en internet por la actriz alemana Claudia Eisinger, pidiendo que se tiña este año de negro la alfombra roja a modo de señal contra los abusos sexuales, no ha prosperado, pero la Berlinale se propone abordar el #MeToo en varias sesiones de debate.

Su director, Dieter Kosslick, quien hace unas semanas reveló que había descartado a cineastas confesos de casos de acoso sexual, ha tenido que dar explicaciones por la inclusión en la sección Panorama del filme "Human, Space, Time and Human", del surcoreano Kim Ki-duk.

Una actriz imputa al realizador asiático haberla obligado a interpretar duras escenas de sexo y violencia no incluidas en el guion, en su película "Moebius", pero Kosslick ha recordado que esas acusaciones fueron rechazadas por la justicia coreana el pasado año.

El #MeToo planea sobre la Berlinale, como ha ocurrido en todos los eventos recientes del mundo del cine, pero la dirección del festival aspira a cumplir un año más con su doble objetivo de brindar espectáculo y cine comprometido.

A Tykwer le auxiliarán en su labor de jurado un sólido equipo, entre cuyos miembros están el español Chema Prado, exdirector de la Filmoteca española, y la actriz belga Cécile de France.

La lista de aspirantes a los osos incluye nombres de relieve como los franceses Cédric Kahn y Benoit Jacquot, así como nuevos talentos como el paraguayo Marcelo Martinessi y el mexicano Alonso Ruizpalacios, únicos representantes del cine latinoamericano en una edición sin directores españoles a competición..

Ruizpalacios vuelve a la Berlinale con "Museo", interpretada por Gael García Bernal, después de haber ganado en 2014 el premio a la mejor ópera prima con "Güeros".

Martinessi competirá con su primer trabajo, "Las herederas", filme apoyado por fondos de ayuda al cine joven de la Berlinale.

Junto a "Isla de perros", concursarán por Estados Unidos "Damsel", de David Zellner e interpretada por Pattinson, y "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", de Gus Van Sant, con Joaquin Phoenix.

Alemania compite con cuatro cintas: "Transit", "In den Gängen" ("In the Aisles"), "3 Tage in Quiberon" ("3 Days in Quiberon") y "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot" ("My Brother's Name is Robert and He is an Idiot") .

Noruega presentará "Utøya", centrado en los atentados del ultraderechista Anders Behring Breivik, mientras que Suecia acudirá con "Toppen av ingenting", de Mans Mansson, e Italia estará en competición con "Figlia mia", de Laura Bispuri.

Fuera de concurso, pero también en la sección oficial, se proyectarán "7 días en Entebbe", del brasileño José Padilha, Oso de Oro en 2008 con "Tropa de Elite", que ahora llega con la historia del secuestro en 1976 de un avión de Air France que volaba de Tel Aviv a París.

También con carácter de exhibición se presentará "Unsane", de Steven Soderbergh, que cuenta con Claire Foy en su reparto, y en Berlinale Special estarán "Viaje a los pueblos fumigados", del argentino Fernando 'Pino' Solanas, y "La librería" de la española Isabel Coixet.

Se proyectarán unas 400 películas en las distintas secciones de la Berlinale, que a diferencia del elitista Cannes hace honor a su reputación de popular y saca a la venta 300.000 entradas.

Junto a las taquillas del centro comercial ante el Berlinale Palast, sede del festival, se formaron ya el lunes las primeras colas de aficionados, algunos de los cuales pasaron la noche ahí en sacos de dormir para asegurarse la localidad deseada.