El director nominado a los Oscar Feras Fayyad podría no ir a la gala en protesta por el veto de parte de su equipo

15/02/2018 - 17:59

El cineasta sirio Feras Fayyad, director de 'Last men in Aleppo', nominada al Oscar al Mejor Documental, podría no acudir a la gala de los premios en protesta por el veto de parte de su equipo al país, según recoge Europa Press de una entrevista publicada en IndieWire.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El director de esta cinta, la primera producción siria nominada a un Oscar, quiere protestar de esta forma por los impedimentos legales que están dificultando la entrada a Estados Unidos del productor de la película, Karem Abeed, y de uno de sus protagonistas, el miembro de los Cascos Blancos Mahmoud Al-Hattar.

Tras la aplicación de la Orden Ejecutiva 13780 del gobierno de Estados Unidos, que bloquea la tramitación de nuevos visados para ciudadanos nacidos varios países, entre ellos Siria, Abeed podría tener dificultades para obtener el visado. Por su parte, el régimen sirio le niega el pasaporte al activista Mahmoud Al-Attar, que no puede abandonar Siria.

"Estamos intentando conseguir un pasaporte a Mahmoud, pero Kareem tiene uno y cuenta con todos los papeles necesarios, pero aún así el Gobierno no lo acepta", ha lamentado.

'Last men in Aleppo', que se estrena este jueves en la plataforma Filmin, compite con los títulos 'Caras y lugares', de Agnès Varda; 'Abacus: Small Enough to Jail', de Steve James; 'Ícaro', de Bryan Fogel; y 'Strong Island', de Yance Ford.

El pasado año, fue el cineasta iraní Asghar Farhadi quien no acudió a la gala de los Oscar en protesta por los planes de Trump de vetar la entrada en Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, entre ellos Irán. Finalmente, Farhadi consiguió el Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa por 'El viajante'.