En Wikipedia "no faltan futbolistas",pero no están las cineastas, dice una experta

Madrid, 18 feb (EFE).- La experta en comunicación e investigadora Patricia Horrillo, que promueve desde hace años la inclusión de mujeres en la enciclopedia digital más consultada del mundo, la Wikipedia, asegura en una entrevista con Efe que sólo el 16 por cien de las biografías que contiene son de personajes femeninos.

"La brecha de género está en todas las áreas, pero es sangrante el caso de las cineastas que, directamente, no están -denuncia Horrillo-. Es raro que falte la biografía de algún futbolista, incluso mal documentadas, están. Y también están biografías de actrices porno, o las de cualquier miembro de la familia Simpson. Está claro que es una cuestión de intereses".

Para la activista, el hecho se explica porque el 90 por ciento de las personas que meten datos en internet son "hombres de entre 30 y 60 años, con estudios superiores, acceso a la tecnología y tiempo para dedicar a documentar, que prefieren temáticas relacionadas con la historia, o con deportes".

Pero en Wikipedia no hay trabajadores, explica. "Si delegamos también en que sean ellos quienes editen, serán sus intereses los que prevalezcan y tengan visibilidad".

Horrillo (Madrid, 1977), es una apasionada de la comunicación y de las redes sociales que tiene una gran formación pluridisciplinar, que comenzó con una carrera de relaciones internacionales, siguió con las de Filología inglesa y castellana y Humanidades, y después, hizo también Periodismo; eso sí, desde el compromiso, explica a Efe.

En 2015, a raíz del movimiento 15-M, Horrillo empezó a trabajar para Mediolab Prado, un laboratorio ciudadano dependiente del área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid; allí descubrió que, a pesar de tener por primera vez en la historia una herramienta "tan potente" como la Wikipedia, no se usaba.

"A la gente le daba miedo la cuestión técnica y también no sentirse legitimados para contribuir en una narración colectiva", explica.

"Vi entonces que la historia nos llegaba narrada desde las élites, que eran quienes elegían qué cosas eran relevantes. Así que la idea era ir cambiando eso, que se puede", comenta.

Recientemente, la directora y actriz Leticia Dolera contó en un acto público de la Asociación de Mujeres Cineastas españolas (CIMA), que había estado ayudando a meter en Wikipedia las biografías de cineastas españolas que no tenían una entrada propia en la web.

Tania Balló, autora de "Las sinsombrero", no estaba. Olivia Acosta, directora de "Las constituyentes", tampoco. Ni Beatriz Sanchís. Ni Pilar Tavora. Ni las productoras Sandra Hermida, Belén Atienza o Serrana Torres. Y otras tienen sus biografías incompletas, como Chus Gutiérrez, Elena Trapé o Azucena Rodríguez.

Según Dolera, Wikipedia no está para "combatir los techos de cristal", pero sí puede ayudar a brindar un espacio de representación, porque se trata de un medio colaborativo, libre, abierto y gratuito, agregador de información.

"Es la enciclopedia de nuestro tiempo. Estar en Wikipedia ya es mucho y el que no está, es que igual no lo merece", afirmaba Dolera en aquel acto con mujeres.

Horrillo admite que hay otras formas de documentarse, pero coincide con Dolera en que hoy "la wiki legitima lo que hay en ella".

La periodista empezó por editar biografías de compositoras de música, fotógrafas, mujeres viajeras, "buscando excusas", dice.

"A veces una persona se da cuenta, le sorprende que alguien no esté y lo quiere arreglar, pero no sabe cómo; si eso pasa, esa reparación puede que no llegue nunca", se lamenta Horrillo.

Por ello, todos los lunes, de seis a nueve de la noche, Medialab Prado se abre a cualquiera que tenga esa inquietud y quiera aprender a editar.

Y será este espacio cívico, que sigue "apadrinando" estas iniciativas, quien acoja el 20 de abril la próxima "editatona" (versión femenina del 'editatón', un maratón para renovar contenidos de Wikipedia), en este caso, nocturna, como ya fue la del año pasado, coincidiendo con "La noche en blanco". Estará dedicado a las creadoras de cómic, ha anunciado Horrillo.