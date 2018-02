Ed Sheeran, la última estrella de la Berlinale

23/02/2018 - 18:26

BERLÍN, 23 (Dpa/Ep) La estrella pop británica Ed Sheeran será la última en desatar la locura de los fans en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Berlín con el estreno mundial de 'Songwriter', un retrato íntimo del cantante durante el proceso de creación de su último album 'Divide'.

"Hay que trabajar duro", aconseja Sheeran en un momento de la película a un grupo de estudiantes de música en su antiguo instituto Thomas Mills High School, en la pequeña localidad de Framlingham, en el condado de Suffolk, en el este de Inglaterra. Esta máxima es sobre la que gira toda su vida musical y la película rodada por su primo Murray Cummings, que aprovecha su libre acceso al cantante para dar a conocer el otro lado del artista.

El film, que se estrena este viernes en una gala de la sección Berlinale Special en el famoso Friedrichstadt-Palast, en el corazón de la capital alemana, se centra en el proceso creativo del compositor, en todo lo que sucede desde que el artista decide comenzar a crear un nuevo álbum hasta que finalmente sale al mercado. Desde los primeros acordes a primera hora de la mañana en un jardín en una casa en Miami hasta la versión final de la canción.

Sheeran, que hoy en día llena estadios de fútbol con fans enloquecidos, escribió sus primeras canciones siendo aún un adolescente. En 2008, el entonces joven de 17 años decidió dejar su pequeña ciudad para aventurarse en Londres y probar suerte en la capital. Tocó en pequeños locales. Solo en 2009 actuó más de 300 veces. "Hay que componer y componer día y noche cientos de canciones hasta que finalmente sale algo bueno", recomienda en un momento del documental sobre sus inicios.

En 2010, comenzó su vertiginoso ascenso en el mundo musical y uno de su mayores éxitos*'Shape of You' cuenta ya con más de tres millones de visionados en Youtube. Y en los últimos Grammys, en enero, el cantante de 27 años fue galardonado con el premio a la Mejor interpretación de pop en solitario por 'Shape of You' y Mejor álbum de pop por 'Divide'.

A lo largo de 84 minutos, el espectador asiste como si estuviera mirando a través de una mirilla al día a día del cantante, desde una casa en Miami a donde invita a un nutrido grupo de compositores y cantantes a los que admira, como Amy Wadge, Foy Vance, John McDaid o Julia Michaels, para que lo apoyen en su proceso creativo, hasta las grabaciones en el legendario Abbey Road Studios, el lugar donde los Beatles, entre otros grandes, grababan sus canciones.

El cantante irá dando forma a su álbum mano a mano con su productor musical y amigo,*Benny Blanco, con el que Sheeran no duda en cruzar el océano a bordo del*'Qeen Mary 2' para ir desde Estados Unidos hasta Inglaterra, por el miedo de Benny de volar tras una mala experiencia en un avión.

El film recoge así desde la grabación de canciones como 'Perfect' con toda una orquesta musical hasta 'Barcelona', que se incluye en la edición de 'luxe' de su álbum, o su gran éxito 'Shape of you'.

La Berlinale, que abrió el 15 de febrero con el film de Wes Anderson 'Isle of Dogs', cierra este domingo con el día del espectador.*El famoso Oso de Oro a la mejor película de la sección de competición se entrega mañana sábado en una gala en el Berlinale Palast.