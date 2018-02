Palmarés de la 68 edición del Festival de Cine de Berlín, la Berlinale

Berlín, 24 feb (EFE).- El jurado internacional de la Berlinale, presidido por el director alemán Tom Tykwer, otorgó hoy los premios oficiales de la 68 edición del festival de cine entre las 19 películas incluidas en su sección a competición.

La siguiente es la lista de los galardones oficiales, más los concedidos por los jurados independientes a películas de España y América Latina:

Oso de Oro a la mejor película: "Touch me not", de Adina Pintilie (Rumanía, Alemania, República Checa, Bulgaria, Francia)

Oso de Plata - Gran Premio del Jurado: "Twarz" (Mug), de Malgorzata Szumowska (Polonia)

Oso de Plata - Premio Alfred Bauer: "Las herederas", de Marcelo Martinessi (Paraguay, Uruguay, Brasil, Noruega, Francia).

Oso de Plata a la mejor dirección: Wes Anderson, por "Isle of Dogs" (Reino Unido, Alemania)

Oso de Plata a la mejor actriz: Ana Brun, por "Las herederas" (Paraguay, Uruguay, Brasil, Noruega, Francia).

Oso de Plata al mejor actor: Anthony Bajon, por "La Prière" (Francia)

Premio a la mejor ópera prima: "Touch me not", de Adina Pintilie (Rumanía, Alemania, República Checa, Bulgaria, Francia)

Oso de Plata al mejor guión: "Museo", de Alonso Ruizpalacios (México)

Oso de Plata a la mejor aportación artística: "Dovlatov", de Alexey German (Rusia, Polonia, Serbia)

Oso de Oro al mejor cortometraje: "The Men Behind the Wall", de Ines Moldavsky (Israel)

Jurados independientes:

Premio de la Crítica Internacional Fipresci, sección a competición: "Las Herederas", de Marcelo Martinessi (Paraguay)

Premio de la Paz Fundación Heinrich Böll: "El silencio de los otros", de Almudena Carracedo y Robert Bahar (España)

Premio Amnistía Internacional: "Zentralflughafen THF", de Karim Aïnouz (Brasil, Alemania, Francia)

Premio de la Audiencia, sección Panorama: "El silencio de los otros", de Almudena Carracedo y Robert Bahar (España)

Premio del Jurado Ecuménico, sección Forum: "Teatro de guerra", de Lola Arias (Argentina)

Premio Teddy al mejor largometraje de cine LGTB: "Tinta bruta", de Marcio Reolon y Filipe Matzembacher (Brasil)

Premio Teddy al mejor documental de cine LGTB: "Bixa Travesty", de Claudia Priscilla y Kiko Goifman (Brasil)

Premio Teddy a los nuevos talentos: "Retablo", de Álvaro Delgado Aparicio (Perú)

Premio de la Confederación Internacional de Cine de Arte y Ensayo (CICAE), sección Panorama: "Tinta bruta", de Marcio Reolon y Filipe Matzembacher (Brasil)

Premio de la Confederación Internacional de Cine de Arte y Ensayo (CICAE), sección Forum: "Teatro de guerra", de Lola Arias (Argentina)

Premio Caligari: "La casa lobo", de Cristóbal León y Joaquín Cociña (Chile)

Mención especial de la sección Generation Kplus al cine juvenil: "Retablo", de Álvaro Delgado Aparicio (Perú).