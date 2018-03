Samuel Maoz dirige 'Foxtrot', una crítica al Israel contemporáneo: "Preferimos enterrar la verdad en vez de sincerarnos"

1/03/2018 - 18:36

El cineasta Samuel Maoz lleva este viernes 2 de marzo a los cines españoles 'Foxtrot', una crítica del Israel contemporáneo con la que fue galardonado en la pasada edición del Festival de Venecia con el León de Plata Gran Premio del Jurado.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Preferimos enterrar la verdad en el barro en vez de sincerarnos", ha manifestado el director durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su visita a Madrid para presentar este filme, en el que Michael, un padre de familia, se enfrenta a la rabia y el luto mientras, de manera paralela, su hijo experimenta experiencias surrealistas mientras realiza el servicio militar.

Según ha explicado, mientras que en su anterior película, 'Líbano' (2012, León de Oro en Venecia) abordaba el drama de la guerra, que él vivió personalmente, en esta ocasión habla de las "heridas abiertas" de la sociedad con un paso de baile como metáfora que da título a la película.

"La sociedad israelí baila foxtrot desde hace varias generaciones y cada una intenta hacerlo de manera diferente, pero los pasos siempre llevan al mismo punto de partida", ha señalado Maoz.

Además, en 'Foxtrot' va más allá y lanza un mensaje que funciona como una "alegoría" de la sociedad israelí, en la que literalmente entierra un error cometido por soldados israelíes en un puesto de control. Según ha explicado, quería que el público viera "la perspectiva más amplia, porque el ejército es un asunto sensible y solo se ve la perspectiva más estrecha".

"La conclusión de la película es que el destino no se puede cambiar por la naturaleza del hombre y eso determina que la sociedad está atrapada en los traumas del pasado", ha dicho el director, quien considera que "la memoria emocional sobre los traumas del pasado es más fuerte que cualquier realidad actual o lógica".

En su opinión, y preguntado sobre el peso del ejército en la sociedad israelí, "el pequeño paso que puede salvar del bucle tienen que darlo los líderes, que siguen apretando los botones del trauma".

CRÍTICAS DEL GOBIERNO ISRAELÍ

Maoz ha confesado que esta película ha sido mejor recibida en el extranjero, donde la implicación es menor y la perspectiva más amplia. De hecho, la ministra de Cultura de Israel criticó abiertamente la película "sin haberla visto", una campaña de "relaciones públicas" que, aunque no le gustó, sí avivó el debate sobre los valores y la libertad de expresión.

"Afortunadamente, el fondo de cinematografía israelí apoya la mayoría de las películas de arte y ensayo y no está vinculado al Gobierno, puesto que se mantiene independiente por ley", ha enfatizado Maoz.

No obstante, cree que estos comentarios por parte de los representantes políticos pueden tener efecto en los creadores, aunque no puedan ejercer la "censura" directamente. "El peligro no viene de ellos, sino de los mismos creadores, que pueden empezar a autocensurarse", ha advertido.