Los Oscar 2018, de la A a la Z: récords, curiosidades y favoritos de la 90 edición

Los escándalos de abusos y acoso sexual, telón de fondo de la gala

'La forma del agua', de Guillermo del Toro, una de las favoritas

Preparación de la gala de los Oscar de la pasada edición. Imagen: Reuters

Enlaces relacionados Estas son todas las películas nominadas

Como cada año, los Premios Oscar suponen una cita imprescindible para los amantes del cine. Esta edición, que se celebra el 4 de marzo en el Dolby Theatre de Los Angeles, contará con Jimmy Kimmel, por segundo año consecutivo, como presentador y tendrá como telón de fondo los múltiples escándalos de abusos y acoso sexual que se han destapado en los últimos meses.

llison Janney es la encargada de interpretar a LaVona Golden, la madre de Tonya Hardy, en la película I, Tonya y es la favorita para ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Es conocida por su trabajo en series de televisión como The West Wing, Mom y Masters of Sex.

lade Runner 2049 es una de las favoritas en las categorías técnicas de los Oscar. El director de fotografía británico Roger Deakins ha sido especialmente alabado por crear en esta película un sinfín de atmósferas alucinantes. La cinta está nominada en la categoría de Fotografía, Edición de Sonido, Mezcla de Sonido, Efectos Visuales y Diseño de Producción.

all Me By Your Name, la película indie y LGTB de los Oscar. Y también una de las favoritas en cuanto a los premios principales, ya que está nominada en la categoría de Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Guion. El director italiano Lucca Guadagnino adapta un guion de James Ivory con esta historia de un primer amor entre Timothée Chalamet y Armie Hammer.

unkerque es la segunda película que aspira a un mayor número de premios, con ocho candidaturas, y la que más dinero ha recaudado de todas los nominadas a Mejor Película. Además, la cinta le ha reportado a Christopher Nolan su primera nominación a los Oscar. El director fue reconocido por su trabajo en Memento (2000), El caballero de la noche (2008) e Inception (2010), pero no llegó a recibir ninguna nominación.

l hilo invisible es una película inspirada en la biografía del diseñador español Cristóbal Balenciaga. Aparentemente, esta es la última vez que veremos a Daniel Day Lewis, protagonista y nominado en la categoría de Mejor Actor, en la gran pantalla, ya que el intérprete ha anunciado su retirada. Éste podría ser su cuarto y último Oscar.

ranco, James. Es uno de los grandes olvidados de este edición de los Oscar. El estadounidense no está nominado por su papel en The Disaster Artist como Mejor Actor de Comedia, pese a que sí ganó el Globo de Oro. Todo parece indicar que las acusaciones de abuso sexual de tres actrices justo después de la gala de dichos premios le han pasado factura.

James Franco, en The Disaster Artist. Imagen: Archivo

uillermo del Toro es la revelación de esta año. Es la primera vez que recibe una nominación a los Oscar como director y además lo ha conseguido a lo grande. La forma del agua es la gran favorita de esta edición, con 13 nominaciones. No obstante, el mexicano también ha tenido que enfrentarse a la crítica tras una polémica por supuesto plagio. Veremos si finalmente le pasa factura.

awkins, Sally. Nominada en la categoría de Mejor Actriz por La forma del agua, encuentra en el personaje de Elisa -una mujer muda, ignorada y a menudo pisoteada que decide decir basta- uno de esos papeles que marcan la carrera de un actor.

carus. Los documentales viven su particular momento de gloria e Icarus, de Netflix, es uno de los favoritos de estos premios. Bryan Fogel, director debutante, actor y ciclista amateur quiso armar su primer film alrededor de lo sencillo que es para los deportistas acceder a las drogas para mejorar su rendimiento y acabó destapando el mayor escándalo del deporte profesional de los últimos años.

immy Kimmel. El cómico presentará por segundo año consecutivo los galardones de la Academia de Hollywood. "Si creéis que metimos la pata con el final de este año, ¡esperad a ver lo que hemos planeado para el show del 90 aniversario!", dijo el presentador sobre su participación en esta edición.

aluuya, Daniel. Es el artista revelación de 2017. Nadie sabía quién era este actor, salvo los que han visto Black Mirror, antes de que se estrenase Déjame Salir -una ópera prima homenaje al mejor cine de terror-, papel por el que está nominado en la categoría de Mejor Actor.

ady Bird es la película que ha obtenido la puntuación perfecta de los críticos. Es la cinta mejor valorada en la historia de la influyente web que recopila reseñas cinematográficas, Rotten Tomatoes. No es la primera en alcanzar el 100% de críticas positivas. Toy Story 2 lo hizo en 1999, aunque con menos comentarios.

eToo. Si algo ha marcado a Hollywood en los últimos meses han sido los escándalos de abusos sexuales, que han condicionado tanto las nominaciones en temporada de premios como las galas en sí, en las que las actrices han llenado la alfombra roja de negro. #MeToo es el nombre de un movimiento iniciado de forma viral para denunciar la agresión y el acoso sexual, a raíz del escándalo del productor de cine Harvey Weinstein.

etflix ya había competido en los Oscar en categorías documentales pero acaba de lograr sus primeras nominaciones en los apartados de ficción con Mudbound y On Body and Soul. El primer film, cuyos derechos han sido comprados por Netflix, opta a un total de cuatro estatuillas y no es de extrañar que consiguiese arañar algún Oscar.

Oldman, Gary. Es el favorito a llevarse el Oscar como Mejor Actor por su papel en El instante más oscuro. Oldman no ha dejado títere con cabeza durante la temporada de premios y se ha alzado con el Globo de Oro y el galardón del Sindicato de Actores de EEUU.

lummer, Christopher. Es con 88 años el actor de mayor edad en lograr una candidatura al Oscar. Pero quizá lo más llamativo es que la ha logrado por apenas nueve días de rodaje tras sustituir a última hora a Kevin Spacey en Todo el dinero del mundo, tras el escándalo de abusos sexuales.

Jac ueline Durran. Es raro ver que una misma persona compite por dos películas diferentes en una misma categoría, pero este año hay tres: la diseñadora de vestuario Jacqueline Durran, la diseñadora de producción Sarah Greenwood y la decoradora de escenarios Katie Spencer.

achel Morrison. Se trata de la primera mujer nominada al Oscar en la categoría de Mejor Fotografía, por Mudbound, la película de Netflix. "Espero que sea porque les gusta mi trabajo y no por ser mujer", ha bromeado Morrison.

Rachel Morrison, la primera mujer nominada en la categoría de Mejor Fotografía. Imagen: Getty

treep, Meryl. Con un papel principal en Los archivos del Pentágono, suma su 21 nominación a los Oscar. La estadounidense ha ganado el Oscar en tres ocasiones: Kramer contra Kramer, La decisión de Sophie y La dama de hierro.

res anuncios en las afueras. Las apuestas están a que el Oscar a Mejor Película estará entre Tres anuncios en las afueras y La forma del agua. En cualquier caso, seguro que a esta película le cae alguna estatuilla, ya que está nominada en siete categorías.

ltimos hombres en Alepo. Los Oscar vuelven a acordarse del drama sirio con este documental sobre los Cascos Blancos. Por primera vez en la historia, un realizador sirio es nominado a los Oscar, pero ni él, ni el productor, Kareem Abeed podrán asistir a la ceremonia por el veto migratorio de Trump.

Loving Vincent, la primera película al óleo de la historia. Nominada en la categoría de Mejor Película de Animación, recrea a través de 65.000 fotogramas pintados a mano por 125 artistas la vida del célebre pintor holandés Vincent Van Gogh.

illiams, John. Ha roto en esta edición su propio récord: con 51 nominaciones es la persona que acumula más candidaturas al Oscar. Lo ha ganado en cinco ediciones, por las bandas sonoras de El violinista en el tejado, Tiburón, Star Wars, E.T. y La lista de Schindler.

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 es la única cinta producida por Marvel Studios nominada al Oscar. La otra película de súper héroes que esta nominada este año es Logan, que hace historia en los premios más prestigiosos del cine y consigue lo que ninguna otra película de superhéroes había logrado: pelear en una de las grandes categorías, la de Mejor Guion Adaptado.

ance Ford se convierte en el primer director transgénero nominado a un Oscar, gracias a su candidatura de Mejor Documental por Strong Island ¡Puede hacer historia!

immer, Hanz. Vuelve a estar nominado este año con Dunkerque. Sin embargo, pese a las múltiples nominaciones a lo largo de los años, el compositor solo tiene un Oscar en su estantería, el que ganó por la banda sonara de El rey león en 1994.