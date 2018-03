El mapa de los Oscar: la vuelta al mundo en 442 películas

El mapa recoge 1.906 localizaciones de 442 películas distintas

Localizaciones de las cintas ganadoras de los Oscar desde los años 50

Escena de 'Tres anuncios en las afueras'. Imagen: archivo

Se acercan los Oscar y que mejor manera para prepararse antes de la gala que rememorar escenas y paisajes míticos de tus películas favoritas. Musement ha elaborado un mapa interactivo donde se pueden encontrar las localizaciones de las cintas ganadoras de estos premios desde la década de 1950. Y, aunque aún no hay ganadores de la 90 edición, la plataforma de ocio ha incluido las localizaciones de las películas favoritas.

Hasta este domingo no se sabrá quienes son los ganadores, pero sí dónde se rodaron las cintas nominadas a Mejor Película:

- La forma del agua, de Guillermo del Toro, se rodó en Toronto y Hamilton (Canadá).

- Dunkerque, de Christopher Nolan, se rodó entre tres países, en concreto en Hampshire y Dorset (Reino Unido), California (Estados Unidos), Dunkerque (Francia).

- El instante más oscuro, de Joe Wright, se rodó en Manchester, Oxfordshire, South Yorkshire, Londres y Kent (Reino Unido).

- Tres anuncios en las afueras, de Martin MacDonagh, se rodó en Carolina del Norte (EEUU): en concreto en Sylva, Asheville y Black Mountain.

- Call me by your name, del italiano Luca Guadagnino, se rodó en Lombardia (Italia): en concreto en Crema, Bergamo, Sirmione, Moscazzano, Montodine, Pnadino, Valbondione, Parco Regionale del Serio, Capralba, Corte Palasio, Ricengo, Campagnola Cremasca y Pizzighettone.

- Déjame salir, de Jordan Peele, se rodó en Fairhope y Mobile (Alabama, EEUU).

- El hilo invisible, de Paul Thomas Anderson, se rodó en North Yorkshire y Blackpool (Reino Unido).

También incluye las localizaciones de algunos de los éxitos más taquilleros de la industria del cine como Star Wars, James Bond o Harry Potter, y que no necesariamente han ganado un Oscar. Los amantes de los viajes y el cine pueden descubrir dónde se rodó Parque Jurásico o dónde se encuentran las carreteras desérticas de Mad Max.

También hay localizaciones en España, entre otras, las de Lawrence de Arabia en Almería o El Mundo nunca es suficiente (James Bond) en Castilla-La Mancha.