Javier Bardem encarna a Pablo Escobar en 'Loving Pablo': "Algunos le siguen mostrando muchísima gratitud"

6/03/2018 - 15:48

Penélope Cruz interpreta la amante del narcotraficante en esta película, dirigida por Fernando León de Aranoa

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Javier Bardem da vida al narcotraficante colombiano Pablo Escobar en 'Loving Pablo', coprotagonizada por Penélope Cruz y dirigida por Fernando León de Aranoa, que llega a los cines españoles este viernes 9 de marzo.

"Algunos le siguen mostrando muchísima gratitud", ha afirmado Bardem durante una entrevista concedida este martes a Europa Press en la que ha reconocido la dificultad de encontrar el "equilibrio" entre el "lado oscuro, negro y violento" de Escobar y la parte querida por su familia, su amante y una sociedad y un país.

"Hizo cosas terribles, pero fue fruto de una época y de un país que se dejó no solo intimidar por él sino corromper", ha señalado el actor, quien ve "terrible y "peligroso" el glamour que rodea a la figura de este narcotraficante.

Según ha explicado, durante el rodaje, que tuvo lugar en ambientes naturales de Bogotá y Medellín, "mucha gente local se quejaba de que los trabajos en torno a Escobar habían glamurizado a Escobar hasta el punto de que los niños querían ser como él".

"Esta película está aquí para pararlo", ha señalado Bardem, quien explica que se trata de "un estudio más cercano a él" porque la película lo muestra "en la distancia corta con su familia y su amante", para conocer "al hombre que es capaz de las mayores atrocidades". "Las conocemos, pero en la distancia corta las reconocemos y nos da más miedo" apunta.

Preguntado por el atractivo que encuentra en los personajes malvados, Bardem ha indicado que "interesa saber qué hay en la mente de un criminal", algo que el arte puede mostrar y "sacar de un pedestal" para hacerlo "más impactante".

PENÉLOPE CRUZ

Por su parte, Penélope Cruz da vida a Virginia Vallejo, periodista y amante de Escobar en cuyas memorias se basa esta película. "Es la historia de un monstruo", ha señalado la actriz, quien destaca que esta fue una de las condiciones para aceptara este proyecto.

Según ha indicado, Vallejo, a quien nunca llegó a conocer personalmente, aunque Bardem sí lo hizo, era un "periodista muy respetada en su país" y "lo perdió todo poco a poco" cuando empezó una relación con Escobar, quien depositó su "confianza en ella" y le entrenó en su carrera política", dotándole de una "desenvoltura social de la que carecía".

Fernando León de Aranoa ha afirmado que escribió su guion antes que otras series que abordan la vida de Escobar y ha señalado que de hecho este narcotraficante nunca ha sido hasta ahora el protagonista de una película.

"Desde que empecé a leer lo que me cautivó fue lo improbable de la historia y la desmesura", ha indicado el cineasta, que no entiende cómo es posible que exista una "imagen positiva" de Escobar cuando "lo que ocurrió está en libros de historia y en los tribunales". No obstante, ve "interesante" contar cómo al comienzo de la historia sí existía una "fascinación" por un mundo que no se sabía del todo la violencia que podía traer al país.