Recuperan artículos de Azcona para recordar "a un gran desconocido en España"

Logroño, 24 mar (EFE).- Justo cuando se cumple una década del fallecimiento de Rafael Azcona, el libro "Viaje a una sala de fiestas y otros escritos dispersos" reúne más de medio centenar de artículos del guionista y escritor riojano "que es uno de los grandes desconocidos de la cultura española".

Así lo ha considerado, en declaraciones a EFE, Julián Lacalle, responsable de Pepitas de calabaza, la editorial que ha decidido publicar esta antología, la cuarta sobre los escritos de Rafael Azcona (Logroño 1926-Madrid 2008).

La trilogía anterior, compuesta por "¿Por qué nos gustan las guapas?", "¿Son de alguna utilidad los cuñados?" y "Repelencias", recogió artículos de Azcona publicados en La Codorniz y constituyen la parte más conocida de su obra, más allá de guiones y novelas.

Ahora, la editorial ha "rebuscado" en otra parte de sus trabajos menos conocida: los artículos publicados entre 1952 y 1959 en los diarios "Pueblo" y "Arriba" y en la revista de decoración "Vida y Hogar".

"Como es lógico, en algunos aspectos se trata de artículos menos mordaces", explica Lacalle, que justifica esas colaboraciones "simplemente porque había que comer".

Esta parte de la obra de Azcona "nunca ha sido muy conocida, teníamos referencias de ella por el propio autor, pero hemos tenido que rebuscar mucho para encontrarla, ha sido un verdadero trabajo de rescate".

El libro cuenta con el prólogo del director de cine Santiago Aguilar ("Atilano presidente", "Matías, juez de línea") y después de llegar la próxima semana a las librerías españolas, está previsto que en los próximos meses sea presentada en Dallas (Estados Unidos), con la asistencia de la viuda de Azcona, Susan Youldeman.

Este nuevo libro con obras de Azcona forma parte de "un gran proyecto" en el que está embarcado Lacalle, que es "rescatar toda su obra perdida" y "reeditar sus novelas".

Porque Rafael Azcona "fue, sobre todo, un gran escritor" que plasmó su trabajo en cientos de artículos, decenas de películas (algunas con guiones adaptados de libros suyos, como "El pisito" o "El cochecito") y varias novelas, desde "Vida del repelente niño Vicente" (1955), a "Memorias de un señor bajito" o "Pobre, paralítico y muerto".

Azcona retrató "de forma inmejorable" una etapa de la vida de España, los años sesenta, especialmente, "pero es un gran desconocido de la cultura española por varios motivos", considera Lacalle.

Por un lado, admite, para los espectadores de hoy "la películas de Azcona" (como "El pisito", "Plácido" o "El verdugo") "no son fáciles de ver"; de hecho, hay películas con guiones suyos "más modernas" que "sí le suenan a la gente joven" como la oscarizada "Belle Epoque", "La niña de tus ojos", "La lengua de las mariposas" o "Los girasoles ciegos".

"Pero en España la importancia que se le ha dado a los guionistas es mínima y eso hace también que sea un gran desconocido", lamenta, a la par que recuerda que el riojano logró siete Goyas por sus guiones, entre otros reconocimientos, como el Premio Nacional de Cinematografía en 1982.

"Hay otra pequeña catástrofe en España -añade-, y es que parece que se ha olvidado que hubo una resistencia intelectual al franquismo, en la que estuvo Azcona con su humor, y no se habla de ello, no sé si porque no se entiende o porque se cree que es una etapa gris que hay que olvidar".

Sin embargo, "Azcona hubiera hecho grandes guiones en la España de hoy" porque "los problemas que retrató hace medio siglo continúan, incluso la censura, de otra forma, vuelve".

"Tenemos un país con problemas de pobreza estructural, de acceso a la vivienda para los jóvenes y de superficialidad, con lo que aunque haya mejorado la tecnología y haya más colores, las miserias y el esperpento son las mismas, esta es una sociedad igual de gris que aquella", considera.

Y quizás por ello, como entonces, "se pasa por alto la llamada de atención" que suponían las obras de Azcona.