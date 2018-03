Sánchez Arévalo dirige la webserie 'Hora de reconocer', protagonizada por Javier Gutiérrez

27/03/2018 - 18:04

El cineasta Daniel Sánchez Arévalo dirige la web serie 'Hora de Reconocer' ('www.horadereconocer.com'), un proyecto de ocho capítulos protagonizados por Javier Gutiérrez, reciente ganador del Goya al mejor actor protagonista.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Se trata de la primera webserie de Arévalo, quien la describe como un producto "innovador" y que sigue la estela de 'Modern Family'. "Ha sido toda una experiencia manejar las claves propias de la sitcom en piezas muy comprimidas. Para lograr sacar la chispa, hemos dejado que en el rodaje las situaciones fluyan y crezcan, buscando los gags con multitud de cosas sucediendo", destaca.

Javier Gutiérrez es el protagonista de esta sitcom en la que, sin perder el humor, ejerce de la voz de la conciencia, capaz de congelar el tiempo y colarse en todas estas situaciones para cambiar la crítica por reconocimiento.

La serie retoma el estudio promovido por Amstel 'Índice de Reconocimiento en España', que pone de manifiesto que el 80 por ciento de los españoles no se sienten valorados en el trabajo, que seis de cada diez no se sienten reconocidos en pareja o que casi un 70 por ciento de las madres españolas no son valoradas como deberían.