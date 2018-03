Schwarzenegger, "estable" tras una operación de urgencia a corazón abierto

Esta operación era bastante experimental y ha sufrido complicaciones

No es la primera vez que el actor se somete a una operación cardiaca

El actor Arnold Schwarzenegger. Imagen: Reuters

La antigua estrella de Hollywood y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, ha sido sometido este viernes a una operación de urgencia a corazón abierto tras una complicación durante una intervención en una válvula cardiaca, según la web de famosos TMZ.

La operación sobre el septuagenario actor ha durado varias horas, según asegura la web, que precisa que su estado es "estable". Schwarzenegger había ingresado el jueves en el hospital Cedars-Sinai para una intervención sobre una válvula cardiaca.

"Nos informan de que esta operación era bastante experimental y ha sufrido complicaciones", asegura TMZ. No es la primera vez que el protagonista de Conan o Terminator se somete a una operación cardiaca.

En 1997, ya sufrió una operación de reemplazo de una válvula aórtica. Entonces, el actor explicó: "Nunca me he sentido enfermo o he tenido síntomas, pero sabía que tenía que ocuparme de este problema tarde o temprano".

Según TMZ, entonces el actor explicó que su problema era congénito y no tenía nada que ver con el uso de esteroides. En su biografía, publicada en 2012, Schwarzenegger contaba que no había querido contar a su esposa Maria Shriver, entonces embarazada, de esta primera operación y que le había hecho creer que se iba de vacaciones a México. Entonces, su médico le dijo que estaba loco.