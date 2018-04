Arranca el rodaje del thriller 'Quien a hierro mata', la nueva cinta de Paco Plaza protagonizada por Luis Tosar

El thriller 'Quien a hierro mata', la nueva película dirigida por Paco Plaza, arranca su rodaje este jueves 5 de abril en Galicia, con un reparto protagonizado por Luis Tosar, Xan Cejudo, María Vázquez, Ismael Martínez y Enric Auquer.

Esta historia de venganza, con guion de Juan Galiñanes y Jorge Guerricaechevarría ('Celda 211', 'El Niño', 'Cien años de perdón' y 'La Comunidad') es la primera película en la que Plaza no firma el guion.

La cinta se desarrolla en un pequeño pueblo de la costa gallega donde vive Mario, un hombre ejemplar a quien la vida le va bien tanto a nivel familiar como profesional: pronto tendrá un hijo con su mujer, Julia, y en la residencia de ancianos en la que trabaja como enfermero todos lo aprecian.

Cuando llega a la residencia recién salido de la cárcel Antonio Padín, el narco más conocido de la zona, Mario se desvive para que se sienta en la residencia como en un hogar. Huyendo de sus hijos, Kike y Toño, al mando del negocio familiar, Padín irá cogiendo cada vez más confianza y aprecio al enfermero.

El filme se rodará durante los meses de abril y mayo en diversas localizaciones de Galicia repartidas entre la zona de Arousa --en particular en la comarca de Cambados--, y en A Coruña y alrededores.

En palabras de Paco Plaza, esta película, la novena producción que dirige, parte de un material que no ha escrito él. "No es que me haya resistido a ello de una manera consciente, pero a lo largo de los años siempre me ha costado sentir una identificación plena con una historia o con un guión que me haya llegado. Sin embargo, en esta ocasión sentí una conexión muy fuerte con esta historia".

'Quien a hierro mata' es una producción de Vaca Films, Atresmedia Cine y Quien a hierro mata AIE, en coproducción con Playtime Production (Francia), con la participación de Atresmedia y Movistar+, y con el apoyo de Agadic y Programa Media. La distribución en España estará a cargo de Sony Pictures Entertainment Iberia, y las ventas internacionales de Film Constellation.