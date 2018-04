El escándalo con el que Netflix amenaza a Cannes: retirar todas sus películas del festival

El festival no le va a dejar participar si no estrena sus películas en cine

'Roma', lo nuevo de Alfonso Cuarón, y 'Norway' son dos de las favoritas

Imagen: Dreamstime

Cannes no echa a Netflix, es Netflix el que se va... Al menos eso es lo que intenta que parezca la compañía con su última amenaza: retirar todas sus películas, las haya producido o no, si el festival no le deja participar en las categorías oficiales. Habrá que esperar hasta este jueves día 12, momento en que Cannes anunciará las películas seleccionadas y se resolverá finalmente la polémica.

El caso es que Netflix tiene cabreada a media industria del cine y encantada a la otra media. No es la primera vez que surge la duda sobre si es lícito que el rey del 'streaming' pueda optar a un premio en un festival de cine, en el que sus competidores siguen religiosamente las bases de la competición (el solicitado estreno en las salas de cine).

Ya pasó en la edición anterior de Cannes y levantó dudas durante los Premios Oscar. El festival francés ha cambiado sus normas para zanjar la polémica en esta edición: ni una película en las categorías oficiales del certamen que no haya sido estrenada como las bases dictan. Es decir, un veto directamente a Netflix.

El último punto del artículo 3 del reglamento de esta 71 edición, que se celebra del 8 al 19 de mayo, es claro: "Cualquier largometraje invitado en Competición deberá ser estrenado comercialmente en las salas de cine de Francia respetando la reglamentación francesa aplicable, en especial la referente a la cronología de los medios de comunicación. Cualquier derecho habiente, productor o mandatario que someta un largometraje se compromete sobre su honor a respetar esta cláusula".

Así mismo lo explicó hace unas semanas Thierry Fremaux, el director del festival de Cannes, aunque también añadió que tanto Netflix como otras plataformas de streaming podrán presentar sus proyectos en el marco del prestigioso festival, pero siempre fuera de competición.

Pero a Netflix no le vale con esto. Es por eso que, según The Hollywood Reporter, la compañía ha amenazado con retirar todas sus películas del festival, incluidas aquellas que no produjo pero sí adquirió posteriormente los derechos de distribución.

Según esto, películas como Roma, lo nuevo de Alfonso Cuarón tras Gravity, y Norway, el regreso al cine más personal de Paul Greengrass, podrían quedarse fuera de la Palma de Oro, ya que son dos de las favoritas.

Esta decisión tiene tantos detractores como seguidores. Por un lado están los afines a la plataforma, que insisten en el bien que hace Netflix al cine de autor mediano. Por otro, están los contrarios, que opinan que la compañía hace muchísimo daño al cine.

Por el momento, habrá que esperar a este jueves a ver cómo el Festival resuelve la polémica y, en caso de veto, si Netflix cumple con su amenaza.