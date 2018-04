J. A. Bayona: "A medida que mi carrera avanza se hace más vertiginosa"

Málaga, 16 abr (EFE).- A menos de dos meses del estreno de la secuela de "Parque Jurásico" que ha dirigido, el cineasta Juan Antonio Bayona admite que tiene la sensación de que, a medida que su carrera avanza, "se hace más vertiginosa, porque hay más presión y más responsabilidad".

"Es una película muy grande, hecha para que mucho público vaya a verla", ha afirmado en rueda de prensa Bayona, que hoy recibe el Premio Retrospectiva, en el vigésimo primer Festival de Cine en Español de Málaga, y tiene muchas ganas de que llegue el estreno "para disfrutarla con el público".

Reconoce que, cuando rueda "Un monstruo viene a verme" o "Parque Jurásico 5", "el enfoque es diferente, pero hay una parte de ti que sale de manera natural y que no tiene que ver con el contenido mismo de la obra".

Quienes han visto ya algo de "Parque Jurásico" le dicen que es "claramente" una película suya, según Bayona (Barcelona, 1975), al que le "gustaba la idea" de trabajar con Steven Spielberg "en una gran película de Hollywood como esta", de cuyos anteriores entregas recuerda escenas que ha "disfrutado" como espectador.

"Mi intención al hacerla era conseguir momentos memorables para que, en veinte años, cuando alguien haga 'Parque Jurásico 12', intente hacer una secuencia como la de Bayona".

También admite que nunca pensó que podría hacer una película con Spielberg, pero "surgió" rodar ésta en Hollywood y decidió que, después de haber "dado a entender" al mundo lo que a él le interesa con sus tres películas anteriores, era el momento de "disfrutar y hacer una película de dinosaurios".

"Con los héroes tienes el miedo de que te decepcionen, pero no ha sido así, y me quedo muy tranquilo. Con todas las películas suyas que tengo en casa, imagínate que me cae mal Spielberg", bromea Bayona.

Conforme se avanza en la profesión, uno aprende "a calmarse un poco", mientras que en los inicios "la inseguridad te convierte en alguien mucho más autoritario".

"Con el tiempo y la gente que vas conociendo, empiezas a relajarte, a calmarte, a pensar las cosas dos veces y a escuchar mucho, porque lo importante es la película, y una idea buena puede aparecer en cualquier momento y de cualquier persona".

Su profesión ofrece el "lujo" de "poder cambiar cada cierto tiempo de pantalla, pero en todas tienes la misma intranquilidad, y no hay un momento tranquilo".

"Quizás sólo en el desarrollo del guion tienes tranquilidad y tiempo para pensar las cosas dos veces; en el rodaje no hay mucho tiempo, y luego en la promoción te enfrentas a una pantalla que no está en tu cabeza".

Le sorprende recibir un premio como el de Málaga, que se llame Retrospectiva, en un momento en el que siente que está "empezando a entender" lo que quiere contar.

Asegura que no ha tomado "ninguna decisión" sobre su siguiente película, porque tiene "un montón de proyectos encima de la mesa, fuera y en España".

"Me hace ilusión volver a rodar en español otra vez, porque es un privilegio poder trabajar en Hollywood y en España. Quiero seguir rodando en España y en mi lengua", proclama Bayona.

Y, a modo de resumen, advierte de que, "en el cine, uno más uno no son dos, es un proceso mucho más misterioso, y eso es parte de la complicación y parte también del gusto".