El director Vittorio Storaro "escribe con luz" con los alumnos de cine

Madrid, 18 abr (EFE).- "Mi trabajo es escribir con la luz", ha asegurado hoy el director de fotografía Vittorio Storaro a los alumnos de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), a los que ha insistido en que el cine es un "tríptico" formado por "la escritura, la música y la imagen".

Storaro (Roma, 1940), ganador de tres Óscar y responsable de la fotografía de "Novecento" o "Apocalypse Now", entre otras, se encuentra esta semana de visita en Madrid para participar en distintos actos de homenaje a Carlos Saura en la Filmoteca, ser investido profesor honorífico de la ECAM y participar en un coloquio público, mañana, sobre su trabajo en "El conformista" (1970).

El maestro ha empezado su clase magistral asegurando que él no es "director de fotografía". "Ese término es erróneo. Se debe respetar a los que son directores de verdad. El término más correcto seria el inglés 'cinematographer', que viene de las palabras griegas "kiné" (movimiento) y 'grafos' (imagen): mi trabajo es escribir con la luz", ha resumido el romano.

Hijo de un proyeccionista de cine, Storaro se inició en la fotografía a los 11 años y realizó sus estudios formales de cinematografía a los 18 en el Centro Sperimentale di Cinematografia, con una educación basada "en el blanco y negro". En el cine comenzó como asistente de producción, pero pronto conoció "la literatura que proporciona la cámara" y encontró una "afinidad creativa" con ella.

En su clase magistral a los alumnos de la ECAM, titulada "Escribir con la luz", ha repasado su carrera, comenzando por su primer trabajo como cinematógrafo en "Giovinezza, Giovinezza" y su colaboración con Bernardo Bertolucci, a quien conoció a los 24 años y con quien realizó "El conformista".

"Con este filme quería representar esa relación conflictiva y armoniosa entre luz y sombra", ha explicado Storaro, que colaboró con el director también en "El último tango en París", película para la que eligió la fotografía por intuición, porque aún no conocía "el simbolismo de una luz artificial "muy cálida".

El italiano también ha recordado a Francis Ford Coppola, con quién trabajó en "Apocalypse Now", su primer premio Óscar, a los que le siguieron otros dos premios por su trabajo en "Rojos", de Warren Beatty, y "El último emperador", también de Bertolucci.

Storaro ha mencionado sus colaboraciones con Saura, con quien realizó su primer experimento digital en la película "Flamenco, flamenco" y ha revelado que después de su trabajo con él no quiso hacer nada más -"no me sentía cómodo con ningún proyecto"- hasta que le llamó Woody Allen", con el que hizo "Café Society" y "Wonder Wheel" y en las que experimentó con el formato digital HDR.

"Tenemos que dar un impulso a la industria cinematográfica para que el publico vea exactamente lo que hacemos", ha expresado Storaro, que está en contra de la lucha entre lo digital y lo analógico y que propone "la unión de la industria para mejorar el sistema hacia el progreso". EFE

jcr/cb/ram