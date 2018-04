Los actores Wagner Moura, Gillian Anderson y Leticia Sabatella lanzan '#DéjenlesVivir' por las tribus no contactadas

18/04/2018 - 19:07

Los actores Wagner Moura (Pablo Escobar en la serie 'Narcos'), Gillian Anderson (agente Scully en 'Expediente X') y Leticia Sabatella (Yvonne en 'Caminho das Índias') han lanzado la campaña global '#DéjenlesVivir', junto a Survival International, por los pueblos indígenas no contactados, los más vulnerables del planeta, según han informado sus impulsores.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

De esta forma, Survival International ha criticado que las tribus no contactadas están siendo "diezmadas" por la "violencia genocida" de empresas y foráneos que les "roban" sus tierras y recursos, y por enfermedades frente a las que no han desarrollado inmunidad. Los organizadores de la campa aseguran además que si no se protegen sus tierras de forma urgente se enfrentan a su destrucción.

En este sentido, la organización ha detallado que existen más de un centenar de pueblos indígenas no contactados en todo el mundo, la mayoría de los cuales se concentran en la selva amazónica latinoamericana pero también en Paraguay, India y Papúa Occidental.

En Brasil, los activistas han denunciado que el Gobierno de Temer y la "poderosa" bancada ruralista promueven leyes que, a su juicio, menoscaban sus derechos y dejan sus tierras expuestas a las violentas invasiones de madereros y agroganaderos que los exterminan. Asimismo, Perú aprobó a principios de año una ley que permite la construcción de carreteras en una región de la frontera amazónica de los no contactados que podría devastar a varias de estas tribus.

"La lucha por los derechos de los pueblos indígenas no contactados es una batalla extremadamente importante, no solo por su futuro, sino también por el de todos nosotros --ha explicado la actriz, autora, activista y embajadora de Survival International, Gillian Anderson--. Constituyen una parte esencial de la diversidad humana y su conocimiento es irremplazable. Tienen todo el derecho a decidir su propio futuro y a vivir como elijan en las tierras ancestrales que habitan desde hace milenios".

Por su parte, el director de Survival International, Stephen Corry ha apuntado que los pueblos indígenas no contactados se enfrentan a una "catástrofe" a menos que su tierra sea protegida. "Sin un movimiento global que luche por sus derechos, sencillamente no sobrevivirán a la siguiente generación. Estamos agradecidos por todo el entusiasmo de Moura, Anderson y Sabatella, así como el de tantísimos simpatizantes, que comprenden la urgencia de nuestra campaña. Con la suma de sus voces podemos conseguir que el llamamiento '#DéjenlesVivir' se escuche tan alto que sea difícil de ignorar", ha añadido.