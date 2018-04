Elena Trapé: "La Biznaga de Oro será un empujón para una película pequeña"

Málaga, 21 abr (EFE).- La directora Elena Trapé se ha mostrado hoy convencida de que la Biznaga de Oro al mejor largometraje español en el Festival de Málaga será "un empujón" para una "película pequeña" como "Las distancias", porque "la presenta y le da una notoriedad que es muy buena".

Después de premiar el año pasado a Carla Simón, con "Verano 1993", el certamen malagueño vuelve a reconocer a una cineasta catalana, aunque Trapé intenta "no hacer proyecciones" cuando se le pregunta si espera el mismo recorrido para su película.

"Mi máxima aspiración era que la película se estrenase, porque no la hemos hecho para dejarla en un cajón. La película está hecha y todo lo que venga lo recibiremos como un regalo".

Sobre el éxito de jóvenes cineastas catalanes, lo achaca a que "las escuelas de cine están produciendo películas, y eso abre las puertas a otro perfil y seguramente acorta el tiempo que un director tiene que esperar para hacer su primera película".

La Biznaga de Oro a la mejor película iberoamericana ha sido para "Benzinho", de Gustavo Pizzi, una coproducción de Brasil y Uruguay, "dos países limítrofes y hermanos, pero con poco vínculo a nivel cultural", según su productora, la uruguaya Agustina Chiarino.

"Es hermoso que desde España se pueda ver una película de Brasil que muestra un universo que no tiene mucho que ver con la imagen que se tiene de ese país", ha apuntado Chiarino, que cree que "Benzinho" emociona porque "toca fibras familiares que todos tenemos".

Marta Díaz de Lope, directora de la comedia "Mi querida cofradía", ganadora del premio del público, cree que éste "puede animar a ir al cine a verla" cuando se estrene el 4 de mayo.

Nacida en Ronda (Málaga) pero formada en la Escuela de Cine de Cataluña (ESCAC), Díaz de Lope considera que lo mejor de este centro "es la profesionalidad con la que se estudia desde el primer momento, porque el primer día te dan una cámara para salir a rodar".

Javier Rey, Biznaga de Plata al mejor actor por "Sin fin", de César Esteban Alenda y José Esteban Alenda, atribuye el premio a la película en su conjunto, porque "ha gustado y ha calado aquí".

"Hay un grupo de gente que creía en un proyecto querido, y personas muy talentosas se han juntado para hacer una cosa muy chula", ha señalado Rey.

El director cubano Gerardo Chijona, que con "Los buenos demonios" ha ganado los premios al mejor actor de reparto (Vladimir Cruz), a la mejor música (Edesio Alejandro) y al mejor guión (Daniel Díaz Torres y Alejandro Hernández), se ha mostrado feliz por esta "primera experiencia fuera de Cuba con la película, por cómo ha sido recibida y las lecturas que se han hecho de la película".

"Me ha sorprendido, porque hay cosas que no piensa que están hechas para el público de Cuba, pero afortunadamente en este caso han visto por dónde van los tiros. En la proyección fue maravilloso y sentí que estaba en un cine de Cuba, porque la gente enchufó con la película desde el principio".

Vladimir Cruz pasa mucho tiempo en España, pero cree que su relación con el cine español "no ha sido muy afortunada", pese a que se siente "unido espiritualmente a España y al cine español".

"Cada vez que hago una película en Cuba, siento que es la cinematografía a la que pertenezco y que trata temas que me importan mucho", ha añadido Cruz.

Por su parte, el actor Fernando Ramallo, coprotagonista del largometraje de David Trueba "Casi 40", premio especial del jurado -"ex aequo" con "La reina del miedo"-, asegura que no esperaban este galardón para una película de la que no sabían "qué recorrido iba a tener".

"Es una película que no se rodó con la expectativa de arrasar en taquilla ni de hacer una superproducción", según Ramallo, que ha calificado a David Trueba y a su compañera en el reparto, Lucía Jiménez, como su "familia cinematográfica".