La Academia de Cine se suma al Premio del Público Joven de la EFA 2018 y galardona a la cinta 'Wallay'

7/05/2018 - 14:59

La Academia de Cine se ha sumado por primera vez al Premio del Público Joven de la Academia Europea de Cine (EFA) acogiendo, este domingo 6 de mayo, a un total de 86 jóvenes de entre doce y catorce años para participar como jurado del certamen, del que ha resultado ganadora la cinta 'Wallay', coproducción entre Francia, Burkina Faso y Qatar, según ha informado la institución.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

De este modo, estuvieron en la Academia alumnos del Liceo Francés de Madrid, de la Scuola Italiana de Madrid, del Colegio Las Naciones, del CEIP Rufino Blanco, CEIP Trabenco de Leganés, CEIP La Navata, SIES de Campo Real, IES Santamarca, IES Cañada Real y de muchos otros centros escolares de la ciudad y de la Comunidad de Madrid como Galapagar, Alcalá de Henares, Leganés, Pozuelo de Alarcón, Valdemoro y de Guadalajara.

El director general de la Academia, Joan Álvarez, dio la bienvenida al jurado, que a lo largo de la jornada estuvo acompañado por un equipo pedagógico, generando "un debate constructivo" sobre cada película finalista para ayudarles en su tarea de selección.

En total, más de 2.000 jóvenes de 47 ciudades de 34 países distintos conformaron el jurado del galardón, que se entregó en una gala celebrada en Erfurt (Alemania), y que puede verse en la web yaa.europeanfilmawards.eu

EFA Productions contó con el apoyo de Under The Milky Way para esta iniciativa, junto a Creative Europe - Programa Media de la Unión Europea, para conseguir que las películas estén disponibles todo el año para los jóvenes espectadores. A partir de este lunes 7 de mayo, las cintas nominadas (Wallay, Hobbyhorse Revolution y Girl in Flight) están disponibles en España a través de Filmin.