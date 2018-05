Xiana do Teixeiro da la palabra al feminismo en un documental: "El patriarcado se agrieta y ya no hay quien lo aguante"

10/05/2018 - 18:44

La cineasta Xiana do Teixeiro presenta en Documenta Madrid 'Tódalas mulleres que coñezo' ('Todas las mujeres que conozco'), una cinta en blanco y negro en la que da la palabra a la reivindicación por la igualdad a través del testimonio de varias mujeres.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Por muchos lados se está agrietando algo muy arcaico como el patriarcado y ya no hay quien lo aguante", ha manifestado Do Teixeiro durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación de este documental, que participa en la Competición Nacional a Largometraje del festival, cuyo palmarés se conocerá este viernes.

Este documental comienza con el encuentro de varias amigas que conversan mientras toman unas cervezas una noche en Lugo. Sus anécdotas giran en torno al miedo que les provoca sentirse perseguidas, observadas e intimidadas en situaciones tan comunes como ir a una acampada o el simple regreso a casa después de salir con amigos.

"Vivir con miedo nos limita durante toda nuestra vida, somos menos libres. Pero pensar en ese miedo puede ser muy inspirador", ha manifestado la directora de este documental, que precisamente ha elegido para dar comienzo a la cinta unas palabras de Nina Simone, "luchadora y pionera de los derechos y las libertades de las personas afroamericanas".

Esta cinta está hecha de conversaciones que se desarrollan en tres escenarios enlazados, a partir del punto de inflexión de Alcàsser y los cambios de conducta que ha conllevado para las mujeres a nivel nacional, con el altavoz de los medios de comunicación.

Do Teixeiro rodó este documental en julio y octubre de 2017, aunque el proyecto estaba escrito desde hace tiempo, y coincidió con el afloramiento del movimiento 'Me Too' en Estados Unidos, una simultaneidad "feliz" porque, aunque no fue una "inspiración", muestra que existen "filtraciones a lo más visible de la sociedad de un feminismo que estaba en el subsuelo latiendo muy fuerte desde hace mucho tiempo".

Esta película no presenta conclusiones y se construye a partir de "muchas voces" que a su vez lanzan "muchas ideas" y se plantean "dudas y direcciones de pensamiento", al tiempo que propone "aceptar la gran incertidumbre en la que se vive" y averiguar qué es aquello que "no está funcionando".

"ROMPER EL SILENCIO"

Una de estas ideas "básicas" es "romper las capas de silencio" en las que se ha "educado y criado a las mujeres en la cotidianidad" y, ahí, a "las violencias y dominaciones a las que están sometidas, tanto en el espacio público como en otros ámbitos".

"Rompiendo ese silencio pasamos de lo personal a lo político, podemos empezar a vislumbrar los mecanismos de esta dominación a la que se nos somete y al identificarlos es clave para destruirlos", ha señalado.

De todos los testimonios que aparecen en este documental, Do Teixeiro elige el de una madre que propone poner atención en la educación y cambiar de estrategia: dejar de ver a las niñas como "proto víctimas" y poner el foco en los hijos porque, tal y como señala en el documental, la idea de convertirse en madre de un agresor o de un maltratador es "demoledora".

Además, la directora de 'Tódalas mulleres que coñezo' hace referencia a la "sororidad", la solidaridad entre mujeres que considera importante para "identificar en cualquier mujer extraña a una potencial aliada".