Exproductor del Quijote de Gilliam reclama suspender su difusión en Francia

Cannes (Francia), 11 may (EFE).- El portugués Paulo Branco, exproductor de "The Man who Killed Don Quixote", de Terry Gilliam, aseguró hoy que presentará este viernes una demanda para suspender la difusión del filme en Francia.

La denuncia llega en reacción a la concesión por parte del Centro Nacional Cinematográfico francés (CNC) de una visa de explotación que permite su difusión en las salas y que fue solicitada por la productora Kinology, junto con sus coproductores español (Tornasol), portugués y belga.

Después de que el Tribunal de Gran Instancia de París decidiera este miércoles autorizar de forma excepcional la proyección en la clausura el próximo día 19 del Festival de Cannes, el CNC consideró que sería "desproporcionado" impedir su salida por culpa del actual conflicto sobre sus derechos.

Branco compró los derechos sobre la película en 2016 y está enzarzado en una batalla judicial sobre los mismos desde que rompió su relación profesional con Gilliam por fuertes discrepancias presupuestarias, entre otros motivos.

El exproductor, al frente de la productora Alfama Films, subrayó hoy a EFE en Cannes que hasta que no se solucione ese contencioso judicial la cinta no puede estrenarse en los cines, razón por la que ha decidido contraatacar la decisión del CNC.