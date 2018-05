Zhang-ke transita por la China del s.XXI en un film que no convence en Cannes

Cannes (Francia), 12 may (EFE).- El cineasta chino Jia Zhang-Ke explora la vertiginosa evolución de su país en el siglo XXI en "Ash is purest white", una película que no convenció hoy en Cannes, donde compite por la Palma de Oro.

Una historia en la que el realizador empezó a pensar hace tres años, cuando decidió revisar el material que había grabado desde 2001 y se dio cuenta de la evolución de su esposa, la actriz y protagonista de la película Tao Zhao, de China y de él mismo.

Por eso decidió hacer el retrato de una mujer entre 2001 y 2018, un periodo de "transformaciones fulgurante y radicales y también mucha destrucción" en su país, explicó hoy en rueda de prensa.

De ahí que la historia haga moverse a los personajes del norte al sur de China, un traslado que la película muestra en un recorrido el barco en el que la protagonista va en búsqueda de su novio, Bin (Fan Liao).

Tres años de trabajo en los que el equipo recorrió 7.700 kilómetros para rodar en los diferentes escenarios en los que se desarrolla la historia de esta pareja, unida en un ambiente de violencia.

"Yo comencé a rodar en 1988, hace 20 años, así que es un poco como si el tiempo que cubre el filme correspondiera al de mi carrera", explicó Zhang-ke, que considera este trabajo una especie de "memoria de realizador", una muestra de cómo ha evolucionado su trabajo.

A la vez que la evolución de su país, un elemento habitual en el trasfondo de sus películas, en las que los cambios de la sociedad china siempre están presentes.

En esta película hay un caso que resume esta evolución, y es la construcción de la presa de las tres gargantas, un megaproyecto que obligó a realojar a casi dos millones de personas en Chongqing.

"Es una retrospección a dos niveles, el personal y el social", reconoció el director sobre una película que ya cuenta con la aprobación de la censura para su estreno en China.

"Todo se desarrolló relativamente bien y nada ha sido cortado en su paso por la censura", precisó Zhang-ke, que consideró que las cosas "han mejorado mucho" en su país en este aspecto.