De Niro apuesta por su hotel en Barcelona al margen del proceso soberanista: "No es cosa nuestra"

18/05/2018 - 21:38

Nobu Hotel Barcelona del que el actor es socio abrirá a principios de 2019

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El actor estadounidense Robert de Niro ha apostado este viernes por Barcelona, donde inaugurará el hotel del que es socio a principios de 2019, y ha asegurado que el proyecto seguirá adelante al margen del proceso soberanista.

"Creo que no es cosa nuestra. Espero que se pueda solucionar para todo el mundo. Sé que es un problema, pero no es algo sobre lo que pueda aportar mucho", ha afirmado el actor en declaraciones a los medios en la presentación del Nobu Hotel Barcelona, donde desde hace años se ubica el Hotel Torre Catalunya.

Ha detallado que una persona catalana con la que ha trabajado en películas le explicó la situación política en Catalunya: "Yo no era tan consciente. Me puse más al día a través de una persona con la que he trabajado mucho en películas, ya que ella es de Catalunya, pero de todas formas creo que no es cosa nuestra".

De Niro ha admitido no poder aportar mucho más sobre el tema, y se ha ofrecido, irónicamente, a hablar sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "Creo que todo el mundo sabe qué pienso sobre él".

RESTAURANTE NOBU EN BARCELONA

La propiedad del hotel, que prevé abrir a principios de 2019, seguirá siendo del grupo catalán Selenta y el acuerdo de colaboración con la compañía norteamericana Nobu Hospitality conlleva la gestión compartida del nuevo establecimiento.

Nobu Hotel Barcelona será el cuarto hotel en Europa de la compañía americana, tendrá 259 habitaciones, zona wellness, salas de reuniones, espacios para eventos y albergará el primer restaurante Nobu en Barcelona en el piso 23 de establecimiento hotelero, con vistas de 360 grados.

El arquitecto y diseñador David Rockwell se encarga del proyecto, y el interiorismo está inspirado en el arte japonés de Kintsugi.

Este viernes se han reunido en el hotel Torre Catalunya el actor; el cocinero Nobu Matsuhisa, el productor de cine Meir Teper, el consejero delegado de Nobu Hospitality, Trevor Horwell, y el presidente y el consejero delegado de Selenta, Jordi Mestre y Ramon Borrell, y han visitado la primera de las suites y comprobado que el hotel siga los requisitos de Nobu.

El primer contacto entre los dos grupos hoteleros fue en 2014, mientras Selenta buscaba un socio internacional para relanzar este hotel y Nobu se expandía en el sector de la hostelería y decidía abrir restaurantes solo en hoteles Nobu; y la aproximación con Nobu Hospitality se retomó en 2016.