El actor Taylor James, que interpreta a Sansón: "La fuerza no podía ser muy obvia porque venía de Dios, no del gimnasio"

19/05/2018 - 12:31

Enlaces relacionados Uruguay envía a los Suramericanos una delegación para fomentar la equidad (15/05)

El actor británico Taylor James, que interpreta al personaje bíblico Sansón en la película 'Sansón', ha asegurado que tuvo una "visión" hace dos años y se dejó crecer el pelo, circunstancia que después le ha ayudado a conseguir este papel para cuya preparación no solo ha tenido que prepararse físicamente pues tenía que mostrar que "la fuerza venía de Dios, no de ir al gimnasio".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Tuve una visión durante el día, no fue un sueño, me decía que me dejara crecer el pelo y que mantuviera una tono físico incluso más fuerte, que tenía que ser paciente, que la oportunidad llegaría, así que durante dos años no me corté el pelo y dos años y medio más tarde tuve el papel de Sansón, era el destino", explica James en una entrevista concedida a Europa Press.

La cinta, que llega a la cartelera española este viernes 18 de mayo, está dirigida por Bruce Macdonald y cuenta con las interpretaciones de Taylor James, Billy Zane, Rutger Hauer y Caitlin Leahy.

Sobre la preparación, el actor británico explica que tuvo que entrenar pero tratando de que la fuerza no pareciese demasiado obvia porque "la fuerza de Sansón venía de Dios, no de ir al gimnasio o de comer mucho pollo". Además, recuerda que en la historia el pueblo de Sansón moría de hambre por lo que ayunó durante un periodo de tiempo para mantener un nivel bajo de grasa corporal.

Para James, la oportunidad de interpretar este papel significa "absolutamente todo" para su carrera, "un momento realmente icónico" en su vida que va a recordar "para siempre". "Ha sido tan fascinante trabajar en esta película que narra una historia increíble e interpretar el papel principal".

Sansón es un personaje bíblico dotado de una fuerza sobrenatural, cuya historia es narrada en el libro de los Jueces del Antiguo Testamento. "Concebirás y darás a luz un hijo --reza el relato de los Evangelios--. La navaja no pasará por su cabeza porque el niño será un nazir de Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos".

Si bien, James explica que más allá de su fuerza física, él decidió explorar las emociones de Sansón, como el amor, los celos o la venganza. Para ello, volvió a leer el relato de la Biblia y habló con la comunidad religiosa.

"Yo he dado a Sansón un regalo: las emociones; porque hemos leído sobre él, pero nunca le hemos visto pestañear, nunca hemos escuchado su voz o cómo reacciona a determinadas circunstancias", explica.

Por otra parte, asegura que Sansón le ha entregado a él dos regalos: descubrir que "no importa las veces que se fracase porque Dios está siempre ahí para perdonar" y, como actor, le ha dado una "roca" donde sentarse a continuar su trabajo con la seguridad de que puede contar las mejores historias, "inspirando a muchas personas alrededor, con el cine como plataforma".

Además, con motivo del próximo estreno de 'Sansón', la distribuidora European Dreams Factory y la asociación 'Mechones Solidarios' han lanzado la campaña 'Dona tu pelo, dona fuerza', que invita a donar pelo para la confección de pelucas personalizadas de alta calidad para mujeres, hombres, niñas y niños en tratamiento de quimioterapia o sin recursos, con objeto de ayudarles a sobrellevar la enfermedad con mayor autoestima y fuerza, una iniciativa que el actor ha calificado de "maravillosa".

Del 7 al 10 de mayo, todas las personas que deseen colaborar con la campaña pueden acercarse a una de las 1.400 peluquerías solidarias que colaboran con 'Mechones Solidarios' en toda España. Después de donar, podrán inscribirse en la web de la distribuidora de la película, para participar en el concurso de 100 entradas para ver el 'film'.