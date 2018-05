El director de ficción original de Movistar+: "Me encantaría que las series pudieran tener su categoría en los Goya"

29/05/2018 - 15:14

El director de ficción original de Movistar+, Domingo Corral, ha expresado su deseo de que las series puedan tener también su hueco en los Premios Goya puesto que, a su juicio, son "una plataforma de promoción de las películas increíble".

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"La televisión en España no tiene unos premios como los que tiene el cine. Yo entiendo que son los premios del cine, pero me encantaría que se incluyera una categoría a mejor serie", ha expresado durante la Jornada 'Las plataformas digitales y su influencia en la industria audiovisual', celebrada este martes 29 de mayo en la Academia de Cine en Madrid.

En este contexto, ha defendido "la legitimidad" de las series frente a las películas. "Aunque han incorporado cosas del lenguaje cinematográfico, son autónomas y no tienen que legitimarse diciendo que se parecen al cine", ha explicado para añadir que "se le vienen a la cabeza películas que son peores que muchas series".

De este modo, como productores también de películas, ha expresado su preocupación por el hecho de que "las salas de cine han desaparecido en gran parte del país" -sin contar Barcelona y Madrid- algo que, en su opinión, ha provocado que una gran parte de la población española no tenga acceso a las películas hasta que han pasado cuatro meses de su estreno.

"El sistema de ventanas actual obliga a una película a estar cuatro meses en una ventana muy completa cuando la mayoría de películas se explotan en tres semanas y después desaparecen en un limbo", ha indicado para añadir que aquellos "que no son afortunados" y no viven en las grandes ciudades "no pueden disfrutar de ese contenido".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "es necesario" tener en cuenta que "este es el mundo de la inmediatez". "Cuando la gente te habla de una película, la quieres ver ya. Hay que reconocer esta realidad y ver cómo entre todos podemos dar una respuesta válida a esto", ha señalado.

En cuanto a la aparición de nuevas plataformas de difusión de contenido audiovisual como Netfix, Corrales lo ha definido como "un fenómeno positivo" puesto que "la competencia entre empresas siempre hace mejorar", algo que, a su juicio, ha enriquecido el contenido que está a disposición del consumidor con una oferta "más diversa y segmentada".

UNA PELÍCULA ES UNA PELÍCULA INDEPENDIENTEMENTE DEL FORMATO

En este sentido, ha hecho referencia a la controversia generada en el festival de Cannes tras anunciar Netflix no podrá participar en su sección oficial alegando que es "absurdo" puesto que "la forma de distribución de una película no puede condicionar su contenido".

"Lo que hace que una película sea una película es su lenguaje cinematográfico, no su formato", ha dicho para establecer una comparativa con el mundo de los libros donde no se hace distinción entre aquellos "de tapa dura o de tapa blanda".

En cualquier caso, para él, el éxito de las series se debe a que "se ha dado a los creadores" la libertad necesaria y no contar con la información de los usuarios a través del Big data. "Es una información que tienes como empresa, pero utilizarla para hacer series a medida es un fracaso. Cuanta más libertad haya, mayor será la segmentación y la oferta", ha opinado.

Por su parte, el productor Gonzalo Salazar-Simpson ha expresado que para él existe "un problema de percepción" frente al surgimiento de nuevas plataformas y de la llamada "burbuja de las series", un término que "parece peyorativo" pero que, en su opinión, "no lo es".

"Hasta ahora no elegías la que querías ver, ahora ya si. Que haya mas series de las que puedes consumir es como el tema de los libros. No te puedes leer todos los de la feria del Libro. Con esto igual: aprendes a discriminar. Es una magnífica noticia que haya tantas", ha declarado.

En este contexto, ha añadido que para él, incluso, la piratería "no quita taquilla", si no que tiene "un efecto multiplicador". "No tiene un efecto fagocito, si no de complemento. Se puede creer esta hipótesis o se puede no creer, pero si no probamos nunca lo sabremos", ha sentenciado.