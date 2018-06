Primer tráiler de 'Suspiria', la película que obligó a Dakota Johnson a ir a terapia

Ya está disponible el primer tráiler de Suspiria, la película de Luca Guadagnino (Call me by your name) que estremeció al público en la CinemaCon de Las Vegas. La cinta, calificada de escalofriante, obligó a Dakota Johnson a acudir a terapia.

Se trata de un remake de la película de culto con la que Dario Argento aterrorizó a la audiencia hace 40 años. La película está producida por Amazon Studios y se estrenará aproximadamente en otoño de este año.

Durante una entrevista, Dakota Johnson, conocida por la trilogía Cincuenta sombras de Grey, aseguró que cuando terminó el rodaje de la película tuvo que acudir a terapia debido a la intensidad del mismo.

Suspiria trata de una oscuridad que se cierne en torno a una compañía de baile de reconocimiento mundial, donde su directora artística (Swinton), una joven americana que se ha unido al grupo (Johnson) y una psicoterapeuta con problemas (Ebersdorf) se verán envueltas en una pesadilla sangrienta.