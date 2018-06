Peter Weir, Pam Grier, Helga Liné y Traci Lords recibirán premios en Sitges

Barcelona, 6 jun (EFE).- El cineasta australiano Peter Weir recibirá el Gran Premio Honorífico en la próxima edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges, que también premiará a las actrices Pam Grier, Helga Liné y Traci Lords, según ha avanzado hoy su director, Ángel Sala.

El icónico monolito de la película "2001, una odisea del espacio", de Stanley Kubrick, preside desde el cartel la 51 edición del certamen, que tiene como eje precisamente el 50 aniversario del icónico filme de ciencia ficción.

El festival entregará el Gran Premio Honorífico a Peter Weir, "un gran director de cine fantástico", ha subrayado Sala, y será además la excusa para recuperar en una retrospectiva su trabajo con títulos como su primera película, "Los coches que se comieron París".

Otros títulos que podrán verse serán "Pícnic en Hanging Rock", y "La última ola", y tras el salto a Hollywood, "Único testigo", "El club de los poetas muertos", "Matrimonio de conveniencia", "Master and Commander" o "El show de Truman", que "se estrenó hace veinte años e hizo una premonición de nuestra sociedad".

Además de Weir, serán reconocidos en Sitges la norteamericana Pam Grier con la Máquina del Tiempo, protagonista hace veinte años de "Jackie Brown" de Quentin Tarantino; la actriz alemana establecida en España Helga Liné con el Premio Nosferatu, figura esencial del fantástico español con títulos como "Pánico en el Transiberiano" o "El espanto surge de la tumba"; y Traci Lords, icono de la cultura pop con la María Honorífica, por su trabajo con grandes nombres del cine independiente americano como John Waters o Roger Corman.

Sala ha anunciado los primeros títulos del festival, que tendrá lugar del 4 al 14 de octubre -manteniendo el inicio en jueves-, entre ellos el último trabajo de Lars von Trier, "The House that Jack Built", que sigue el recorrido de un asesino en serie interpretado por Matt Dillon, con un reparto completado por Bruno Ganz y Uma Thurman; "Under the Silver Lake", de David Robert Mitchell; "Lazzaro felice", de la directora italiana Alice Rohrwacher; o la coreana "Burning", de Lee Chang-Dong.

Otras cintas programadas son "Mandy", del italocanadiense Panos Cosmatos, protagonizado por Nicolas Cage; "Piercing", del neoyorquino Nicolas Pesce; "Ghostland", de Pascal Laugier; y el filme de zombies "La nuit a dévoré le monde", de Dominique Rocher.

El terror hablará también en español con películas como "Aterrados", del argentino Demián Rugna, y el documental español "Sad Hill Unearthed", de Guillermo de Oliveira, con la reconstrucción del cementerio ubicado en España en 1966 para el rodaje de la secuencia final de "El bueno, el feo y el malo", de Sergio Leone.

En el 40 aniversario de "Halloween" de John Carpenter, película que inauguró el subgénero 'slasher', el festival de Sitges dedicará una retrospectiva a estas películas protagonizadas por psicópatas que asesinan a adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera del control de los adultos.