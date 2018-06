Belén Rueda sobre el nuevo Ministro de Cultura: "Hay que renovarse y dar un voto de confianza antes de criticar"

11/06/2018 - 15:48

Protagoniza la nueva película de terror psicológico de Gustavo Hernández, 'No dormirás'

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La actriz Belén Rueda se ha referido al nuevo Ministro de Cultura, Màxim Huerta, alegando que "las alternancias son buenas" y que es "necesario renovarse" y "dar un voto de confianza antes de empezar a criticar". "Hay un ambiente de expectación y de ilusión", ha expresado en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de su nueva película de terror 'No dormirás' que protagoniza junto a Natalia de Molina y Eva de Dominici.

En este sentido, ha señalado que, para ella, "los cambios son necesarios cuando ya ha pasado un tiempo", independientemente "del color que sean" puesto que "el poder corrompe a todos". "También es verdad que es un Gobierno que lo va a tener complicado por los diputados que tiene y porque tampoco va a tener mucho tiempo", ha añadido.

En cuanto a 'No dormirás', filme del director uruguayo Gustavo Hernández, transcurre en un hospital psiquiátrico abandonado, donde un grupo de teatro vanguardista experimenta con el insomnio para la preparación del montaje de una obra creada veinte años atrás por un grupo de pacientes.

Con el paso de días sin dormir, alcanzan nuevos umbrales de percepción, que los enfrentan a energías e historias ocultas del lugar. Cuando Bianca, una joven promesa del teatro, se incorpora al elenco, en competencia por el papel principal, debe sobrevivir no solo a la intensidad del trabajo y sus compañeros, sino a una fuerza desconocida que la empuja, como a los demás, al trágico desenlace de la puesta en escena original.

En esta ocasión Rueda interpreta a la maestra y directora del elenco, una "villana apasionada de su trabajo" que es capaz "de dar su vida" para alcanzar lo que para ella es "la perfección". "Es un personaje muy complejo que cuenta la parte mas oscura de nuestra profesión, en la que te toca un maestro o un director muy exigente que te obliga a entrar en lugares doloroso de tu vida real", ha explicado.

Y es que en esta línea se posiciona el hilo argumental de la película, algo que para Rueda ya compone por sí solo el "terror". "Me asusta hasta donde es capaz de llegar alguien por buscar la perfección o por trascender en la historia. Es capaz de utilizar a las personas o de traspasar limites muy fuertes", ha expresado.

En este sentido, ha citado una frase que dice su propio personaje: "No hay creatividad si no hay dolor, en el dolor está lo sublime", para matizar que "trabajar con alguien que piensa y dice eso" es "una película de terror para cualquiera".

"Es muy interesante que ella en este proyecto someta a los actores a cuatro días de insomnio para hacer una única función. Cuatro días sin dormir no es ninguna tontería, puede producir brotes psicóticos y esquizofrénicos. Y todo esto ocurre en el mismo sitio donde van a hacer la función, que para mi es otro personaje mas", ha indicado.

RODAJE EN UN ORFANATO ABANDONADO

En este contexto, ha relatado que el rodaje se llevó a cabo en un orfanato de niñas en la época del dictador de Perón en Argentina. Un lugar, que -según sus palabras- producía ya en sí mismo "terror". "El sitio estaba abandonado, era invierno, hacía mucho frío, las paredes parecía que lloraban por la humedad y si bajabas al sótano no te quedabas ahí mucho tiempo", ha relatado.

Así, señala que lo que "asusta" en esta cinta es la propia sugestión que emana de lugares "como este". "No creo en fantasmas como tal, pero la sugestión acaba siendo real. Guillermo del Toro con el orfanato me dijo, ¿Qué es mas real? ¿Lo que puedes ver o lo que estás sintiendo y te produce emociones? Esa frase fue clave para hacer todas las películas que he hecho después", ha expresado.

Por su parte, Hernández ha relatado que la idea de esta historia surgió de una experiencia personal en la que estuvo 48 horas sin dormir y con la que "se dio cuenta" de que "los sentidos se pusieron mucho más alerta y se amplificaron".

En ese momento, señala que "comenzó a investigar sobre las vigilias prolongadas" y descubrió que el insomnio radical "tenía muchas consecuencias fuertes "para el ser humano. "Me di cuenta de que lo que de alguna manera parece algo liviano son cosas muy serias en la realidad. "Podíamos poner en contexto esto del insomnio a través de otro tipo de capas con conceptos mas fuertes para llegar al terror", ha explicado".

Asimismo, ha recalcado que la película tiene una "atmósfera tenebrosa" pero que es "mucho más que los sustos" puesto que "hay toda una historia humana detrás". "Habla de la herencia de la locura, de hasta donde puede llegar un artista, habla de la creación y del sacrificio que hacen los artistas de tratar de llegar a algo recordable. Hay un monto n de relaciones humanas y emociones", indica.

Por último, ha contado que la película fue difícil de filmar tanto en el ámbito técnico como en el emocional puesto que los personajes pasaron por "un montón de dualidades". "Los actores tenían que estar concentrados para mantener el equilibrio necesario hasta el desenlace final", ha concluido.