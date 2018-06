Al-Mansour: "Mary Shelley fue una pionera, tan importante como Frankenstein"

Barcelona, 15 jun (EFE).- La directora Haifaa Al-Mansour, la primera mujer en dirigir una película en su país, Arabia Saudí, y que está a punto de estrenar en España "Mary Shelley", su primer trabajo rodado en inglés, ha opinado hoy que la escritora británica fue una "pionera, tan importante como la criatura que creó".

En una visita a Barcelona, después de recibir anoche el premio especial de reconocimiento de CineEurope, ha aseverado que mientras el monstruo de Frankenstein es una criatura que se ha convertido en un icono mundial, una gran mayoría de las personas desconoce que su creadora fue una joven de apenas 18 años, con una relación tempestuosa con el poeta romántico Percy Bysshe Shelley.

"Si la novela la hubiera escrito un hombre ya mayor, todos sabríamos su nombre. Gracias a Dios -ha continuado- las cosas están cambiando en la lucha por la igualdad", una cuestión que incluso en su país también se está modificando y "hoy se percibe una especie de alegría en la calle, con gente que baila, y hay mujeres con ropa de más colores, porque antes todas iban de negro".

También las hay que pueden empezar a conducir coches e incluso ella es una de las tres mujeres que forma parte del primer Consejo de Cine Saudí, una plataforma para estimular y desarrollar el talento creativo en ese país.

En la envolvente "Mary Shelley", que Filmax estrenará en las salas españolas el próximo 13 de julio, narra la peripecia vital de la autora de "Frankenstein o el moderno Prometeo", nacida Mary Wollstonecraft Godwin, y su relación con su marido, Percy Shelley, su progenitor, o su hermana, coincidiendo con la publicación de la novela hace 200 años.

Al-Mansour, que cuando rodó su primer filme, "La bicicleta verde", tuvo que hacerlo desde una caravana con un monitor y un walkie-talkie porque no podía salir al exterior y ser vista en compañía de hombres, está encantada, en cambio, por cómo fue el rodaje de esta cinta en Irlanda, Luxemburgo y Francia, sin ninguna restricción.

Ha desvelado que cuando recibió el guión y la propuesta de dirigirla se extrañó porque se trata de una historia muy inglesa y ella proviene de Arabia Saudí, pero enseguida conectó con el personaje de Shelley "y fui capaz de entender su dolor, me identifiqué con ella, en una historia que también es moderna y actual".

No ha obviado que se enfrentó con algunos retos, en una película que dura dos horas, "pero acabé centrándome en mostrar el paralelismo que existe entre la vida de Shelley y el libro que escribió, con la creación de un monstruo al final, después de lo que supuso para ella la pérdida de un hijo, la tormentosa relación con Percy o con su padre".

A la vez, quiere demostrar cómo su experiencia directa como mujer fue determinante a la hora de concebir la novela, en Suiza, en un encuentro en el que, entre otros, se encontraba Lord Byron.

Hija de una mujer que murió a los diez días de nacer ella, Shelley creció pensando en su madre, feminista avanzada a su tiempo, aunque se la criticaba por su vida disoluta por las relaciones que mantenía con los hombres.

"Mary Shelley" está protagonizada por Elle Fanning ("Somewhere", "Maléfica", "Super8"), Douglas Booth ("Orgullo+Prejucio+Zombies"; "Noé") y Bel Powley ("The diary of a teenage girl", "Detour", "Carrie Pilby").

Respecto a su carrera como cineasta, Haifaa Al-Mansour ha reconocido que la mayoría de sus proyectos están protagonizados por mujeres fuertes, desde Mary Shelley al personaje principal femenino de una película que ha rodado para Netflix, una afroamericana que se rapa el cabello, a la que interpretará su nuevo filme, "El candidato perfecto", una mujer de Arabia que se presenta para un cargo político.

Está previsto que el rodaje empiece en septiembre en su país, donde "las cosas están cambiando y ya me han dicho que me ayudarán en la financiación y me darán apoyo logístico". "A la vuelta os lo cuento", ha concluido.