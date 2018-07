El film argentino Sueño Florianópolis ganó el premio especial del jurado en Karlovy Vary

Praga, 7 jul (EFE).- La película argentina "Sueño Florianópolis" de la realizadora Ana Katz, un filme que cuestiona las convenciones sociales sobre la familia, la vida en pareja, las vacaciones o el dinero, ganó hoy el premio especial del jurado del Festival de Karlovy Vary, dotado con 15.000 dólares.

La trama de esta comedia se centra en un matrimonio argentino en crisis que, en los años 90, emprende con sus dos hijos adolescentes un largo viaje por carretera hasta la ciudad costera brasileña de Florianópolis y sus vivencias allí en una casa vacacional.

"Absolutamente todas las familias son disfuncionales", afirmó la realizadora en una entrevista a Efe durante este festival en la República Checa, donde estrenó un filme en el que muestra su interés por trabajar "con afecto" sobre ese tipo de conflictos.

La película ganó también el premio de los críticos (Fipresci) y el Globo de Cristal a la mejor actriz, que recayó en Mercedes Morán, que interpreta a Lucrecia en "Sueño Florianópolis".

La coproducción rumano-checa "I do not care if we go down in history as barbarias", del realizador rumano Radu Jude, ganó el Grand Prix, dotado con 25.000 dólares, informó el festival.

Este drama es una reflexión cargada de ironía y sarcasmo sobre la negación de la participación rumana en el Holocausto durante una recreación de la batalla de Odesa.

Decenas de miles de judíos fueron asesinados durante esa batalla, librada en 1941 entre la Unión Soviética y Rumanía, que recibió apoyo de la Alemania nazi, en un crimen que inicialmente se achacó al III Reich.

En la película se indaga en la responsabilidad de las tropas rumanas del mariscal filonazi Ion Antonescu en la masacre, algo durante décadas negado o minimizado en la historia del país balcánico.

El mejor papel masculino del certamen correspondió a Moshe Folenflík por su interpretación en la cinta israelí "Redemption".

La mejor dirección fue, según el jurado, la del realizador esloveno Olmo Omerzu en la película "Winter flies".

Hubo dos menciones especiales del jurado: para "Jumpman", del ruso Ivan I.Tverdovskij, y para "History of love", de la eslovena Sonja Prosenc.