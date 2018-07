Joaquin Phoenix dará vida al Joker en una película sobre el villano de DC Comic

El rodaje empezará a final de año aunque no hay fecha para el estreno

La crítica se pregunta si el Joker no debería tomarse un descanso

Joaquin Phoenix será oficialmente el nuevo Joker en la película que prepara Waner Bros sobre el más infame villano de DC Comic. La cinta aún no tiene fecha oficial de estreno y comenzará su rodaje a finales de 2018.

Phoenix, que fue nominado a un Oscar por su papel como 'emperador Commodus' en la recordadísima película Gladiator en el año 2000, se meterá en la piel del Joker en una película que aún no tiene título oficial pero que a la productora se refiere como "una historia original e independiente no vista antes en la pantalla grande".

La cinta será dirigida por Todd Phillips, que ha coescrito el guion que protagonizará Joaquin Phoenix sobre el archienemigo de Batman y todo Gotham City. Para narrar esta historia de malvados personajes, Phillips se ha sometido a la investigación psicológica de un personaje hermético, un paria social que se revela de forma maligna. Este guion supondrá "un cuento con advertencia social" según asegura Warner Bros.

De momento no tenemos fecha de estreno pero sabemos que el rodaje comenzará a finales de 2018 y las reacciones de la crítica de Hollywood no han sido las esperadas por la productora que contaba con que se contagiaran de las ansias de los fans de DC Comic por conocer más en profundidad a este carismático personaje al que dará vida Joaquin Phoenix.

Muchos aseguran que no tendrá un buen resultado una cinta protagonizada por un villano que "ha sido ya sobreexpuesto en diversos proyectos cinematográficos" y al que no se puede sacar jugo suficiente para una película de éxito. Otros se han preguntado si "no es hora de dejar que Joker descanse por un tiempo" lo que tuvo su eco favorable en Twitter.

Tendremos que esperar aún varios meses para que el Joker de Joaquin Phoenix ilumine la gran pantalla y despeje todas las dudas. Será entonces cuando sepamos si Phoenix está a la altura del villano que ya ha sido interpretado por Jack Nicholson o el desparecido Heath Ledger, quien fue premiado con un Oscar a título póstumo en 2008 por su gran interpretación en Batman: el caballero oscuro, uno de los más recordados. El último actor que dio vida al Joker fue Jared Leto en Escuadrón Suicida.