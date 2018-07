Claire Denis, Naomi Kawase y Valeria Sarmiento competirán por la Concha de Oro

Madrid, 13 jul (EFE).- Los últimos trabajos de Claire Denis, Simon Jaquemet, Kim Jee-woon, Naomi Kawase, Benjamín Naishtat, Valeria Sarmiento y Markus Schleinzer competirán por la Concha de Oro de la 66 edición del Festival de San Sebastián, según el primer avance de la Sección Oficial dado a conocer hoy.

Tres cineastas europeos, dos asiáticos y dos latinoamericanos firman las películas anunciadas hoy.

Claire Denis (París, 1946), la autora de "Beau travail" o "White Material" (Una mujer de África), competirá por primera vez por la Concha de Oro con "High Life", una película de ciencia ficción protagonizada por Robert Pattinson y Juliette Binoche, con quien repite tras "Un beau soeil intérieur" (Un sol interior).

Para Naomi Kawase (Nara, Japón, 1969) será su segunda vez en la Sección Oficial, después de que en 2010 presentara "Genpin", que obtuvo el Premio Fipresci.

Ahora, tras participar en Un Certain Regard y en la competición oficial de Cannes con sus dos últimas películas, "An / Sweet Bean" (Una pastelería en Tokio) e "Hikari" (Hacia la luz), viajará a San Sebastián con "Vision", rodada en su provincia natal. La película está también protagonizada por la actriz francesa Juliette Binoche y por el actor japonés Masatoshi Nagase (An, Hikari, Paterson).