Casi cincuenta cines al aire libre se reparten por 20 distritos este verano

Madrid, 14 jul (EFE).- Un total de 45 cines al aire libre se reparten por 20 distritos de la capital durante este verano para ofrecer a los vecinos clásicos, éxitos del último año o cine infantil y juvenil durante las noches de julio y agosto.

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, a estos 45 cines se suman propuestas como el cine del Parque de la Bombilla, el de CentroCentro y el de Conde Duque, además del cine de Plaza Matadero, que este año se estrena.

En el Parque de la Bombilla las exhibiciones de películas comenzarán la próxima semana, a partir del 19 de julio, y hasta septiembre se proyectarán más de cien títulos (3 al día, 4 en fin de semana).

Por su parte, la Galería de Cristal de CentroCentro Cibeles se suma por quinto año consecutivo a la exhibición de películas, que llevan emitiéndose desde el 20 de junio y se prolongarán hasta el 9 de septiembre, con 90 películas en versión original subtitulada en la programación.

Plaza Matadero se convertirá por primera vez este año en cine al aire libre de jueves a domingo, desde el 2 al 12 de agosto y del 23 de agosto al 2 de septiembre, con Cineplaza de Verano, un ciclo con los mejores estrenos de cine indie internacional de la temporada que programa películas que no se han estrenado en las salas comerciales y que, sin embargo, están en boca de todos los críticos.

En total son 16 películas de 2017 que han participado, todas ellas, en los festivales destacados de cine y alguna ha ganado importantes premios, como la iraní Lerd (A man of Integruty), que obtuvo el galardón Mejor Película de la sección ?Un certain regard? en el Festival de Cannes 2017, o la griega Son Of Sofia, Mejor Película Internacional en el Festival de Cine de Tribeca 2017.

Conde Duque, con más de 45 películas, se convierte del 20 de julio al 9 de septiembre en sala de cine al aire libre y recupera su tradicional ciclo de cine de verano que vuelve a celebrarse en el Patio Sur del edificio.

Éste es también el primer año en el que la práctica totalidad de los distritos de la ciudad cuentan con, al menos, un cine de verano, con un total de 45 espacios en plazas, parques, centros culturales e instalaciones deportivas.