"Los principios del PP son de quita y pon", según José Blanco

27/10/2008

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha afirmado que si el PP "tuviera principios", rompería "inmediatamente" su coalición con CC en el Gobierno de Canarias, después de que el Congreso de este partido aprobase este domingo una ponencia ideológica de marcado contenido nacionalista.

Lejos de que esta cuestión preocupe al PSOE, ha dicho Blanco, a quien debería preocupar es el PP, aunque éste, "con sus principios de quita y pon", antepone sus intereses para gobernar en las islas a las resoluciones que pueda tomar Coalición Canaria en su Congreso.

A su juicio, el PP debería romper "inmediatamente" su coalición porque la ponencia de CC "es incompatible" con lo que defienden los populares y con los vaticinios de ruptura de España que tanto repitieron a lo largo de la pasada legislatura.

Reacción del PP

Por su parte, el PP rechazó cualquier tipo de soberanía, bilateralidad con el Estado o consideración de Canarias como nación.

El PP, que gobierna en coalición con el partido nacionalista, se reafirma en su defensa y respeto a la Constitución española y al modelo autonómico que define, y advierte de que si se planteara una reforma del pacto de gobierno que mantienen en tal sentido, "no lo admitiría bajo ningún concepto".



El PP aclara que el pacto de gobierno con CC no hace referencia en ninguna de sus cláusulas a la soberanía de Canarias, ni a la Nación Canaria, y que, mientras el acuerdo no cambie, los populares "seguirán cumpliendo escrupulosamente con el mismo".



Según el PP, el pacto de gobierno entre el PP y CC funciona conforme a los objetivos y acuerdos que inspiran el mismo.



Añade que nadie en CC ha planteado al PP ni la soberanía de Canarias ni una relación de bilateralidad con el Estado, ni que Canarias sea una nación.