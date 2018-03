Mañana empieza la venta de las entradas para los conciertos que Lenny Kravitz hará en España

22/02/2009 - 10:15

Mañana salen a la venta las entradas para los conciertos que Lenny Kravitz hará en España. El cantante empezará una gira para celebrar el 20º aniversario de su primer disco, pasando por Valencia el próximo 2 de mayo, Córdoba el 3, Madrid el 8 y Zaragoza el 9 de mayo.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Hace dos décadas Kravitz publicó su álbum debut, 'Let Love Rule', que se ha convertido en un icono del rock contemporáneo. En aquel disco utilizaba la leyenda de "es la hora de posicionarse, hermanos y hermanas, daos la mano". El cantante utilizará la declaración como un mensaje de esperanza que le acompañará durante su nueva gira europea.

La gira 'LLR 20(09)' (el título es una alusión a su primer álbum) contará con un total de 49 fechas y pasará también por países como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania o Suiza. En el escenario, el cantante incluirá temas de su último trabajo de estudio 'It's Time For a Love Revolution' (2008) y clásicos como 'Are You Going To Go My Way?', 'Fly Away', 'Again', 'It Ain't Over Til It's Over', 'Dig In' o 'I'll Be Waiting'.

Kravitz dejó su huella en el rock contemporáneo desde que a finales de los 80 emergiera con su 'Let Love Rule'. Además de uno de los compositores más respetados de su tiempo, es conocido también por sus trabajos como multi-instrumentista, productor y arreglista que ha colaborado con artistas como Mick Jagger, Stevie Wonder o Michael Jackson.

El próximo 20 de abril Virgin/EMI publicará una edición especial en conmemoración al 20º aniversario de 'Let Love Rule', que incluirá el disco original remasterizado junto a extras.