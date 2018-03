U2 y Andrés Calamaro, entre los que más venden

AFP 26/04/2009 - 15:04

El grupo U2, con su último disco, 'No line on the horizon', y Andrés Calamaro se mantienen entre los líderes de ventas en España y Argentina, mientras que en el resto de Latinoamérica la semana se caracteriza por una amplia variedad musical.

En Estados Unidos las bandas sonoras de los últimos grandes éxitos cinematográficos para adolescentes como 'Hannah Montana: The Movie' y 'Twilight' trepan a los mejores puestos de las listas de éxitos.

A continuación la lista de los mayores éxitos musicales en España, varios países de América Latina, Estados Unidos y Francia.

España:

1 - 'No line on the horizon', de U2

2 - 'This is the life', de Amy MacDonald

3 - 'Andrés', de Andrés Calamaro

4 - 'De mi puño y letra', de Carlos Baute

5 - 'Sin frenos', de La Quinta Estación

(Fuente: Productores Musicales de España)

Argentina:

1 - 'Andrés Calamaro CD', de Andrés Calamaro

2 - 'Andrés Calamaro CD+DVD', de Andrés Calamaro

3 - 'Cantora', de Mercedes Sosa

4 - 'No line on the horizon', de U2

5 - 'A las buenas y a las malas', de Rosana

(Fuente: CAPIF)

Chile:

1 - '25 The greatest hits', de Simply Red

2 - 'En tu cuarto', de Noche

3 - 'Girlz rock', de varios intérpretes

4 - 'Sigo siendo yo', de Marc Anthony

5 - 'Quinto piso', de Ricardo Arjona

(Fuente: Feria del Disco)

México:

1 - 'ISA TKM', de varios

2 - 'Atrevete a soñar', de varios

3 - 'Más adelante', de Arrolladora banda limón

4 - 'La mente maestra', de Wisin y Yandel

5 - 'Palabras del silencio', de Luis Fonsi

(Fuente: Mixup)

Estados Unidos:

1 - 'Hannah Montana: The Movie', Banda Sonora

2 - 'Forever in a day', de Day 26

3 - 'Unstoppable', de Rascal Flatts

4 - 'Twilight', Banda Sonora

5 - 'Now 30', de varios intérpretes

(Fuente: Billboard)

Francia:

1 - 'Miss Météores' (libro-disco edición limitada), de Olivia Ruiz

2 - 'Miss Météores', de Olivia Ruiz

3 - 'Les Enfoirés font leur cinema', de Les Enfoirés

4 - 'Bleu pétrole', de Alain Bashung

5 - 'Quiet nights' (Digipack edición limitada), de Diana Krall

(Fuente: Fnac)