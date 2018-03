Javier Cercas arrasa en las librerias

AFP 26/04/2009 - 15:53

'Anatomía de un instante', de Javier Cercas, es el libro con más éxito en España, mientras Stephenie Meyer es la reina indiscutible de las listas de libros más vendidos en América Latina.

En países como Chile, los vampiros adolescentes de Meyer monopolizan los cinco primeros puestos, y en México sólo 'El viaje del elefante', de José Saramago, logra imponerse a los títulos de la saga.

La siguiente es la lista de los libros más vendidos esta semana en España, Latinoamérica, Francia, y Estados Unidos:

España:

1 - 'Anatomía de un instante', de Javier Cercas

2 - 'La soledad de los números primos', de Paolo Giordano

3 - 'Organízate con eficacia', de David Allen

4 - 'La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina', de Stieg Larsson

5 - 'Emociones colectivas: la inteligencia emocional de los equipos', de Ovidio Peñalver

(Fuente: Casa del Libro)

Argentina:

1 - 'Luna nueva', de Stephenie Meyer

2 - 'Eclipse', de Stephenie Meyer

3 - 'Los hombres que no amaban a las mujeres', de Stieg Larsson

4 - 'Crepúsculo', de Stephenie Meyer

5 - 'El viaje del elefante', de José Saramago

(Fuente: Librerías Boutique, Clásica y Moderna, Capítulo 2, Ateneo, etc)

Chile:

1 - 'La huésped', de Sthepanie Meyer

2 - 'Luna nueva', de Stephanie Meyer

3 - 'Eclipse', de Stephanie Meyer

4 - 'Crepúsculo', de Stephanie Meyer

5 - 'Amanecer', de Stephanie Meyer

(Fuente: Encuesta en principales librerías de Santiago)

México:

1 - 'El viaje del elefante', José Saramago

2 - 'Luna nueva', Stephenie Meyer

3 - 'Amanecer', de Stephenie Meyer

4 - 'Eclipse', Stephenie Meyer

5 - 'La Huésped', de Stephenie Meyer

(Fuente: Librería Gandhi)

Venezuela:

1 - 'Amanecer', de Stephenie Meyer

2 - 'La hermandad de la buena suerte', de Fernando Savater

3 - 'Contraespejismo', de Eduardo Liendo

4 - 'Juegos de ingenio', de John Katzenbach

5 - 'Impávido coloso', de Daniel Samper

(Fuente: Librería Lectura, Las Novedades y Del Sur

Estados Unidos:

1 - 'Turn coat', de Jim Butcher

2 - 'Just take my heart', de Mary Higgins Clark

3 - 'Long lost', de Harlan Coben

4 - 'The host', de Stephenie Meyer

5 - 'Fatally Flarky', de Diane Mott Davidson

(Fuente: The New York Times, lista de ficción/tapa dura)

Francia:

1 - 'Le sumo qui ne pouvait pas grossir', de Eric-Emmanuel Schmitt

2 - 'L'Héritage (t.3)', de Christopher Paolini

3 - 'D'autres vies que la mienne', de Emmanuel Carrère

4 - 'Fascination (2). Téntation', de Stephenie Meyer

5 - 'Fascination (3). Hésitation', de Stephenie Meyer

(Fuente: L'Express Livres)