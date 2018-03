Amy Winehouse y Mark Ronson vuelven a fallar

25/05/2009 - 18:29

El dúo que hace dos años firmó uno de los discos más vendidos del momento, 'Back to Black', ya no da pie con bola. Amy Winehouse y Mark Ronson han perdido varias oportunidades musicales de calado, en gran parte, por la errática vida que lleva la cantante, que esta vez ni ha regresado de Santa Lucía para grabar una canción que tenía comprometida.

LONDRES, 25 (EUROPA PRESS)

Mark Ronson es un productor de gran éxito en Reino Unido, especialmente después de haber estado al frente de la mesa de producción y remezcla del exitoso 'Back to Black' que en 2006 convirtió a Amy Winehouse en la diva del soul inglés en todo el mundo. Aquel favor se lo devolvió la cantante poniendo su voz para la canción 'Valerie' que Ronson incluyó en 'Version', un álbum en el que revisaba algunos temas ya conocidos.

Sin embargo, desde aquellas dos colaboraciones de gran éxito, Ronson y Winehouse no han estado finos. El pasado verano ya perdieron la gran oportunidad que supone figurar como autores del tema principal de 'Quantum of Solace', la última película de la saga del famoso agente del MI6. En aquel momento, el productor ya dijo que la cantante, centro de la polémica por sus hábitos toxicológicos en aquel momento, no estaba preparada todavía para trabajar.

Y a tenor de los últimos acontecimientos, parece que así sigue siendo. La última colaboración de Ronson y Winehouse iba a ser con motivo de la grabación de un disco homenaje a Quincy Jones, el aclamado músico estadounidense. La cantante iba a poner su voz para el tema 'Lesley Gore's you don't own me', pero parece que su estancia en Santa Lucía está siendo demasiado agradable como para regresar a Reino Unido.

De hecho el propio Mark Ronson explica que tenían la canción a medias y que sólo faltaba que Amy Winehouse rematara la faena, pero que no ha regresado y que los responsables de coordinar a los artistas que participan en el disco homenaje a Quincy Jones han decidido dejarles fuera. Una nueva mancha en el currículum de Winehouse, que hace poco tuvo que cancelar un concierto en Londres debido a un nuevo ingreso en el hospital.