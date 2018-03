Queen busca cantante en 'American Idol'

25/05/2009 - 19:42

En la final del programa estadounidense 'American Idol', los componentes de Queen tocaron al ritmo de la voz del aspirante Adam Lambert. Y parece que al guitarrista de la banda británica, Brian May, le ha gustado la colaboración, porque en una entrevista a la revista 'Rolling Stone', no descarta 'ficharle' como cantante.

LOS ANGELES, 25 (EUROPA PRESS)

"Entre todo el furor, no hubo en realidad un momento tranquilo para conversar", dijo el guitarrista de Queen, Brian May, a la revista en una entrevista publicada el viernes. "Roger Taylor y yo estamos definitivamente esperando tener una conversación (con Lambert) en algún momento. No es que nosotros, como Queen, nos apresuremos en unirnos a otro cantante así como así. No es tan fácil. Pero definitivamente me gustaría trabajar con Adam", dijo May.

Queen, uno de los conjuntos de rock más importantes de las décadas de 1970 y 1980, no ha tenido un vocalista fijo desde la muerte de Freddie Mercury en 1991. Hace poco, la banda inglesa terminó una relación de cuatro años con Paul Rodgers, quien fuera líder de los grupos Free y Bad Company.

Lambert, de 27 años, perdió en la final de 'American Idol' frente a Kris Allen. Pero sus talentos vocales y excentricidad por el drama le funcionaron en sus presentaciones tanto con Queen como con KISS en la final del miércoles. May se siente cómodo con el rol de "American Idol" como plataforma para una carrera en el mundo del rock.

"Si tienes el suficiente talento y voluntad para conseguirlo, uno se meterá por cualquier camino que se te presente", escribió el guitarrista mediante correo electrónico a Rolling Stone. "Una vez que subiste los muros del castillo, con la espada en tu mano, importa muy poco como llegaste allí. No siempre he sido positivo con este tipo de shows, pero no hay duda de que ofrece una puerta a cierto talento genuino en el camino", destacó May.

El bajista y segunda voz de KISS, Gene Simmons, fue menos efusivo con respecto de Lambert tras la final de "Idol". "Respetuosamente, no creo que Adam es un cantante de rock", escribió Simmons en una sección de preguntas y respuestas en su sitio de internet.

"El se oye más convincente cantando baladas y en espectáculos de Broadway", aclaró Simmons. "Su voz no parece tener una 'calidad de rock'. Pero, estoy seguro que le irá bien", destacó.