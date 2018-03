Una de cronopios, inédita, de Julio Cortázar

AFP 25/05/2009 - 20:39

Entre los inéditos que dan lugar a 'Papeles inesperados', el libro con los escritos nunca publicados de Julio Cortázar, presentado este lunes en Barcelona, no podía faltar uno de cronopios.

Un cronopio es un dibujo fuera del margen, un poema sin rimas, que en la pluma de Cortázar, junto con los famas y las esperanzas, conforman todo un mundo, reflejado en los brillantes cuentos en su libro 'Historias de Cronopios y de Famas' (1962).

En 'Papeles inesperados' figura el siguiente breve, titulado 'Vialidad' y escrito en 1952:

"Un pobre cronopio va en su automóvil y al llegar a una esquina le fallan los frenos y choca contra otro auto. Un vigilante se acerca terriblemente y saca una libreta con tapas azules.

--¿No sabe manejar, usted?--, grita el vigilante.

El cronopio lo mira un momento, y luego pregunta:

--¿Usted quién es?--

El vigilante se queda duro, echa una ojeada a su uniforme como para convencerse de que no hay error.

--¿Cómo que quién soy? ¿No ve quien soy?--

--Yo veo un uniforme de vigilante -explica el cronopio muy afligido. Usted está dentro del uniforme pero el uniforme no me dice quién es usted.--

El vigilante levanta la mano para pegarle, pero en la mano tiene la libreta y en la otra mano el lápiz, de manera que no le pega y se va adelante a copiar el número de la chapa. El cronopio está muy afligido y quisiera no haber chocado, porque ahora le seguirán haciendo preguntas y él no podrá contestarlas ya que no sabe quén se las hace y entre desconocidos uno no puede entenderse...