La terna critica "la dureza y complicaciones de los novillos" de San Isidro

Madrid, 25 may (EFE).- Los tres espadas actuantes en el festejo celebrado hoy en Las Ventas se marchaban "muy desilusionados" una vez finalizada la función, coincidiendo en sus declaraciones al criticar "la dureza y las complicaciones que desarrollaron los novillos", principal causa de su disgusto.

El primer espada, Francisco Pajares, atravesaba el túnel de cuadrillas visiblemente mermado por las dos volteretas que sufrió al entrar a matar a su segundo novillo, aunque según sus palabras, "estoy bien, un poco dolorido por todos los golpes que he recibido, pero por fortuna no ha sido nada", señaló.

Pero lo que más le dolía a Pajares era no haber podido triunfar en una tarde "en la que tenía muchas esperanzas. Al final no ha podido ser. La novillada ha sido muy dura, más de lo que esperaba, y además con el inconveniente añadido del viento", reconoció

Y de sus novillos dijo que "mi primero lo bueno que tenía era que dándole distancia demostraba nobleza, pero creo que la pena en esta primera faena ha sido la espada. Y el cuarto ha sido muy complicado y con muy malas ideas. Me he puesto una y otra vez, consciente de que me podía coger, pero en Madrid hay que venir a jugársela".

El debutante Juan Carlos Rey también señalaba que "no ha sido la novillada esperada. La tarde ha sido muy dura, pienso que tanto para mi como para mis compañeros no ha existido ninguna posibilidad de lucimiento por culpa del ganado".

"Me voy un poco contrariado. Era mi debut en Las Ventas y esperaba que este día fuera especial, diferente y con más posibilidades. Pero ahora no queda otra que tirar para adelante, y confiar que en el futuro pueda volver a esta plaza y tenga más opciones de triunfo", dijo Rey.

Pablo Lechuga salía también "muy disgustado por todas las ilusiones que había puesto en este día, pues estuve bien aquí el año pasado y me encontraba ahora fenomenal, pero la tarde ha sido imposible. El viento ha molestado mucho, y mis dos novillos han sido muy duros, sólo buscaban coger y herir. No he tenido ni una opción", señaló.

"Mi primero ha sido complicado, y el sexto incluso peor, porque si aquel medio tomaba los engaños, el último en cuanto me venía se tiraba al pecho. Hasta tres veces ha intentado echarme mano. Y creo que antes de que la afición se enfadara, lo mejor ha sido coger la espada y matarlo", finalizó Lechuga.