Más novedades en los Oscar

29/06/2009 - 17:09

La Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas estadounidense sigue dando retoques a la ceremonia de los Oscar para intentar que gala recupere el ritmo y el interés que parece haber perdido los últimos años.

LOS ANGELES, 29 (EUROPA PRESS)

Si la semana pasada la Academia anunció que en la próxima entrega de los Oscar habría no cinco, sino diez cintas nominadas al premio a la Mejor Película del Año, ahora da un vuelco a otras dos categorías: la de mejor canción y los premios honoríficos.

En cuanto a la estatuilla a la Mejor Canción Original, tras el poco nivel mostrado los últimos años y siguiendo las recomendaciones del Comité Ejecutivo del Área Musical, no habrá Oscar si no hay temas con suficiente calidad. Así, este comité que se encarga de evaluar todas las candidatas, y las puntúa en una escala de 6 a 10, eliminará la categoría si al menos no hay una canción que consiga una valoración superior a los 8,25 puntos.

Los que sí desaparecerán directamente de la ceremonia serán los premios honoríficos. Para dar mas agilidad a la maratoniana gala estos galardones se concederán en una cena especial que se celebrará bastante antes que la gala, concretamente en el mes de noviembre. Además, los ganadores de estos premios (el Irving G. Thalberg Memorial Award, el Jean Hersholt Humanitarian Award y el Oscar a toda una carrera) se darán a conocer en septiembre.