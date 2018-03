CASTILLA LA MANCHA.-Quintanar de la Orden (Toledo) convoca el Concurso de Pintura "Antonio Arnau"

29/06/2009 - 17:19

El Ayuntamiento de Quintanar de la Orden (Toledo), a través de su concejalía de Cultura, ha organizado un año más el Concurso de Pintura "Antonio Arnau", que cuenta con dos categorías de premio al que podrán optar todos aquellos artistas españoles o extranjeros residentes en España que presenten sus trabajos antes del 31 de julio en el Ayuntamiento de la localidad.

TOLEDO, 29 (EUROPA PRESS)

El ganador de este concurso pictórico se alzará con una placa y con un premio en metálico de 2.000 euros, el segundo, por su parte, recibirá 1.400 euros. Las obras seleccionadas se expondrán en las Salas de Exposiciones del Ayuntamiento del 15 al 25 de agosto, coincidiendo con las fiestas patronales, informó el Ayuntamiento en nota de prensa.

Entre los requisitos que han de cumplir los participantes tienen que saber que se admitirán como máximo dos obras originales, con libertad de técnica, tema y estilo, montadas sobre bastidor o soporte rígido enmarcados con un listón o junquillo. Un sobre con los datos del autor y el título de la obra acompañarán cada trabajo que se presente a concurso y que han de remitirse al Centro Cívico "Príncipe de Asturias", ubicado en la calle Ramón y Cajal, 8, 45800, Quintanar de la Orden (Toledo).

Las obras --que no pueden estar protegidas con cristal-- estarán comprendidas en un formato que no supere los 116 cm por ninguno de sus lados y no serán inferiores a 81 x 54 cm. Las seleccionadas como triunfadoras del concurso pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de la localidad, cediendo el artista los derechos de la misma.

Las obras presentadas serán seleccionadas por un jurado competente que también fallará los premios y cuya decisión será inapelable. La participación presupone la aceptación de las bases.

Una vez finalizada la exposición, que se celebrará de 15 al 25 de agosto, las obras serán remitidas a sus autores en su mismo embalaje y a sus portes debidos por el medio de transporte que se recibieron. Las entregadas personalmente estarán hasta el 30 de septiembre a disposición de los autores. Transcurrido este plazo pasarán al Patrimonio Municipal.