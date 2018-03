La familia Jackson reclama la custodia de los niños

AFP 29/06/2009 - 18:17

La familia de Michael Jackson presentó este lunes una demanda para garantizar la custodia de los tres hijos menores del 'rey del pop', informaron documentos judiciales del Tribunal Superior en Los Ángeles.

La solicitud presentada en el Tirbunal Superior pide que la madre de Jackson, Katherine, sea designada la encargada de los niños del cantante, muerto el jueves a los 50 años: Prince Michael, de 12 años, Paris, de 11, y Prince Michael II, de 7, mostraron los documentos.

Los menores se encuentran en la casa de la familia Jackson desde la muerte de su padre de un paro cardiaco. El clan se ha atricherado desde la muerte de su miembro más famoso en la residencia de Encino, norte de Los Ángeles, para llorar al artista y definir sus funerales.

El Tribunal Superior de Los Ángeles fijó una audiencia sobre este caso para el 3 de agosto.

El reverendo y activista político Al Sharpton se reunirá este lunes con los Jackson en su casa de Encino para definir los funerales de "la superestrella más grande del mundo", como lo calificó su padre, Joseph Jackson. "Estoy aquí para asegurarme de que Michael tenga a su muerte lo que nunca tuvo en vida. Nunca se le dio crédito", opinó Sharpton al llegar a Los Ángeles.

"No era un monstruo, él es un genio", dijo al agregar que el artista, quien murió a los 50 años el jueves de un paro cardíaco cuyas causas exactas están en investigación, "no era alguien que era excéntrico, fue innovador y esa innovación rompió barreras y se le debería dar mucho más crédito del que se le ha dado".

Según Sharpton, los Jackson estudian una serie de tributos simultáneos alrededor del mundo para reflejar la popularidad del icono del pop, que vendió más de 750 millones de discos durante una carrera de cuatro décadas.

El padre y la hermana de Michael Jackson, Joseph y Janet, asistieron inesperadamente el domingo en la noche a un tributo organizado para el cantante de 'Billie Jean' por el canal Black Entertainment Television (BET), que también entregó sus premios anuales a artistas y deportistas negros en Los Ángeles.

El patriarca de los Jackson, de 79 años, desfiló por la alfombra roja flanqueado por el abogado del clan, Londell McMillan, quien adelantó a distintos medios que la madre del 'rey del pop', Katherine, reclamará la custodia de los tres hijos de la estrella y también dijo que "hasta el momento no ha visto ni un solo testamento".

Joseph Jackson dijo tener "muchas inquietudes" respecto a las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo más famoso en una mansión alquilada de Bel-Air, y que levantaron sospechas sobre el médico personal que acompañaba en ese momento al artista, Conrad Murray.

"Tengo muchas inquietudes. No puedo entrar en detalles, pero no me gusta lo que sucedió", señaló a la cadena CNN.

El abogado McMillan confirmó que "una segunda autopsia se está llevando a cabo", y sostuvo que "no podían hablar de eso en este momento", aunque la familia estaba siguiendo de cerca la investigación oficial.

El médico de Jackson, figura crucial en la investigación sobre las causas exactas de la defunción, negó haberle suministrado ningún analgésico antes de morir, aunque la policía lo citó ya dos veces como testigo de un deceso que levantó dudas en la familia, informó el diario Los Ángeles Times el domingo.

En el homenaje extraoficial del BET, que se realizó en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, la hermana del icono de los años 1980, Janet Jackson, dijo que su "familia entera quería estar esta noche, pero es simplemente demasiado doloroso por lo tanto me eligieron para hablar con todos ustedes".

"Sólo quiero decirles que para ustedes Michel es un icono. Para nosotros es familia y vivirá por siempre en nuestros corazones".

Miles de admiradores del 'rey del pop' continúan dejando recuerdos en su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en la casa de la familia en Encino, mientras los tours que se realizan en Los Angeles por las casas de los famosos incluyeron desde este fin de semana el paseo por la "casa donde murió Jackson".

Un portavoz de la cadena de discotiendas HMV dijo que se multiplicó por 80 la demanda de los discos de Jackson "casi de la noche a la mañana" después de la muerte del cantante, el mayor salto de ventas visto en la historia, incluso más que Elvis Presley y John Lennon.