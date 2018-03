Mañana se estrena 'The fixer', el primer sencillo del nuevo disco de Pearl Jam, 'Backspacer'

19/07/2009 - 11:24

Mañana se estrenará en todo el mundo 'The fixer', el primer sencillo del nuevo disco de Pearl Jam, 'Backspacer'. La canción, que sonará en las radios este lunes a partir de las 20.30, se editará el 24 de agosto en formato digital y el 7 de septiembre en formato físico.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Por su parte, el álbum 'Backspacer' (Universal/Island Records), el noveno de estudio de la banda estadounidense, se publicará el próximo 22 de septiembre. Brendan O'Brien, productor del nuevo disco, fue el responsable de los cuatro primeros álbumes de Pearl Jam y remasterizó el trabajo de debut del grupo, 'Ten', relanzado el pasado marzo.

En junio, Pearl Jam presentó la canción 'Got some', uno de los once temas de 'Backspacer', en el programa americano 'The tonight show' con Conan O' Brien y su actuación logró una gran cantidad de visitas en YouTube.

La banda formada por Eddie Vedder (voz y guitarra), Jeff Ament (bajo), Stone Gossard (guitarra), Matt Cameron (batería) y Mike McCready (guitarra) realizará cuatro conciertos en Europa el mes de agosto: Rotterdam (13), Berlín (15), Manchester (17) y Londres (18).