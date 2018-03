La compañía de Ángel Corella inicia el ciclo de danza del Concha Espina

Santander, 19 jul (EFE).- La compañía de danza que dirige Ángel Corella iniciará el martes, día 21, el ciclo de danza que ha organizado la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en el Teatro Concha Espina, de Torrelavega.

En su actuación, Corella y su compañía interpretará coreografías clásicas y neoclásicas como el "Bruch Violín Concerto Nº1", "Don Quijote Grand Pas de Deux", "Clear", "We got it good" y "In the uper room".

Ángel Corella comenzó su formación en danza clásica a los diez años de la mano de Víctor Ullate y en mayo de 1991 ganó el Primer Premio en el Concurso de Ballet Nacional de España, pasando a formar parte de la compañía del coreógrafo.

En 1995 se incorporó al American Ballet Theatre como solista y ha ha sido estrella invitada del Royal Ballet de Londres, del Ballet de Australia, de la Scala de Milán y de ballets de todo el mundo.

A lo largo de su trayectoria profesional ha representado todos los roles principales del repertorio clásico y neoclásico.

El 4 de noviembre de 2002 le fue concedido el Premio Nacional de Danza en la modalidad de "Interpretación", en reconocimiento a la excepcionalidad de su danza y como representante de toda una generación de artistas españoles que han destacado en compañías internacionales.

En 2001 creó la fundación que lleva su nombre con el propósito de fomentar el arte de la danza clásica, facilitando los medios a bailarines que, por circunstancias sociales, económicas o de otra índole, no puedan llevar a buen término su formación.

Tras siete años de trabajo, uno de los grandes proyectos de la Fundación, el Corella Ballet, vio la luz y empezó su actividad en 2008, en la localidad segoviana de la Granja, donde la fundación y la futura Escuela-Residencia de Danza tendrán su sede.